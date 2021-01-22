20 січня 2021 року Камала Гарріс стала віцепрезиденткою США. І поки світові ЗМІ слідкували за інавгурацією 46-го американського президента Джо Байдена, фешн-видання звернули увагу не лише на фіолетове пальто та лаконічну сукню в тон Камали, але й на її падчерицю Еллу Емгофф, яка за один вечір стала популярною.

Елла Емгофф з’явилася на інавгурації Джо Байдена у картатому пальті Miu Miu розшитому бісером та бордовій сукні Batsheva. До Капітолія дівчина прийшла не сама, а зі своїм 26-річним братом Коулом, пише 24 канал.

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Дівчина прийшла підтримати 46-го президента США та першу жінку віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка в той день офіційно склала присягу. За традицією, вона вступила на посаду першою, перед тим, як Джо Байден склав присягу президента. Батько Елли – Дуглас Емгофф – чоловік Камали Гарріс, юрист та другий джентельмен Білого дому.

Увесь світ зачарувало фіолетове пальто і сукня Камали Гарріс, голубе пальто з сукнею першої леді США Джилл Байден, образи Леді Гаги та Дженіфер Лопес. Та попри все, справжнім фенш-відкриттям на інавгурації виявилася Елла Емгофф – падчериця віцепрезидентки США. Американські ЗМІ вже охрестили 21-річну Еллу Емгофф новою іконою стилю Вашингтона.

Сім’я Елли Емгофф

Елла і її старший брат Коул народилися в першому шлюбі Дугласа Емгоффа з Керстін Емгофф. Керстін – відеопродюсерка, засновниця і виконавча директорка продакшн-компанії Prettybird. Одна з її найвидатніших робіт – кліп Бейонсе на пісню Pretty Hurts.

Дуглас і Керстін настільки сильно любили музику, що обох дітей вирішили назвати на честь легенд індустрії: доньку – Еллою (в честь Елли Фіцджеральд), а сина – Коулом (в честь джазового музиканта Джона Колтрейна).

Образ для інавгурації

Одягається 22-річна Елла не сама, у неї є свої помічники. Стилістами виступили Джилл Лінкольн і Джордан Джонсон. Картате пальто з білим трендовим коміром Miu Miu та бордова сукня Batsheva були створені спеціально для Елли.

Хобі Елли Емгофф

Елла закінчила старшу школу Wildwood в Лос-Анджелесі. Після школи Елла вступила у Parsons School of Design в Нью-Йорку, де вивчає текстиль і дизайн одягу.

У Елли зараз є всі можливості стати одним з головних інфлюенсерів США, але дівчина каже, що головне для неї – навчання в університеті. Навчання в школі Parsons дає свої плоди. Елла вже запустила свій власний бренд одягу Ella Emhoff, для якого вручну створює в’язані речі: кардигани, сукні, комбінезони, шорти, топи і навіть сумки.

У вільний час Елла підробляє моделлю. Вона знімалася для журналу Buffalo і брала участь в показі корейського бренду Leuni. Дівчина любить дивитися серіали і аніме та робить друзям татуювання.

Раніше ще займалася керамікою, але зараз повністю зосередилася на моді. Свої в'язані речі вона продає в благодійних цілях, щоб підтримати For The Gworls – фонд, який збирає кошти для темношкірих трансгендерів, які потребують допомоги з орендою житла та медичні послуги.

Експерименти падчерці Камали Гарріс

У своєму Instagram (де кількість підписників росте з геометричною прогресією) дівчина ділиться своїми повсякденними образами: рожеві брови, бальна сукня, яскраві шапки, фіолетове волосся. Монохромний одяг дівчина майже не носить. Увесь її гардероб просочений яскраво-зеленим, помаранчевим, рожевим або блакитним вбранням.