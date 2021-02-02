Попри те, що в серіалі "Пліткарка" одягати одну й ту ж річ вважалося непристойним, втім у реальному житті це правило майже не застосовують. Насправді одну й ту ж річ можна носити декілька разів, створюючи з нею щоразу інші аутфіти.

Джерело: Cosmopolitan

Зазвичай знаменитості люблять хизуватися великим різноманіттям вбрання, однак є екоорієнтовані зірки Голлівуду, які на своєму прикладі показують, що одну річ при належному догляді можна носити навіть роками.

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До прикладу, Хоакін Фенікс за всіма своїми нагородами підіймається в одному й тому ж смокінгу, а Кейт Бланшетт без проблем може повторити свій культовий образ через декілька років.

Найкраще про екологічне споживання речей висловилася стилістка акторки, яка зазначила: "Плануючи якусь важливу подію, не забудьте спочатку заглянути в свою власну шафу! Одяг призначений для того, щоб його плекали і носили знову і знову. Навіть якщо ви всесвітньо відома актриса".

Якщо у вашому гардеробі є спідниця з довгою бахромою, то її асоціюють з 20-ми роками, а якщо вона зі шкіри, то це вже ближче до стилю бохо.

Еклектичний напрямок моди останніх років дозволяє міксувати речі найнесподіванішим чином. Іноді важливо не зациклюватися на стильовому напрямку речі, а спробувати знайти її місце в незвичних для себе комплектах.

Светр в кольорову смужку

У лаконічному светрі в кольорову смужку яскраво виражений стиль 70-х. Подібні светри найчастіше з’являються у колекціях Gucci, адже бренд вже багато сезонів поспіль славить естетику 70-х. На подіумі та в стрітстайлі такі светри найчастіше доповнюють плісированою спідницею або спідницею міді зі шкіри.



Як застосовувати в гардеробі одну й ту ж річ / Cosmopolitan

Такі смугасті светри чудово поєднуються з джинсами, особливо крою кльош. Також кольоровий светр можна впровадити в елегантні спортивні комплекти. З розслабленими штанами, кросівками та бомбером такий светр буде досить непогано виглядати.



Як застосовувати в гардеробі одну й ту ж річ / Cosmopolitan

Боді

Боді в білизняному стилі, з цікавими вирізами та просто обтислі моделі – ідеальне поєднання для речей в стилі кежуал. Найкраще їх поєднувати з джинсами або спідницями з деніму. У такій комбінації вони роблять образ розслабленим та сексуальним.



Як застосовувати в гардеробі одну й ту ж річ / Cosmopolitan

Для класичного ансамблю одягніть боді з елегантними широкими штанами та жакетом, а ввечері можете одягнути оксамитові штани та яскраві прикраси.



Як застосовувати в гардеробі одну й ту ж річ / Cosmopolitan

Жакет в клітинку

Жакет є одним з найбільш функціональних речей, а зараз ще й на піку популярності.



Як застосовувати в гардеробі одну й ту ж річ / Cosmopolitan

Він чудово доповнює штани та елегантні спідниці, а також підійде для комбінації джинсів з кросівками та спідниць з чобітьми.



Як застосовувати в гардеробі одну й ту ж річ / Cosmopolitan