Як обрати жіночий годинник: корисні лайфхаки

Наручні годинники завжди були далеко не останнім елементом жіночого стилю. Вони не лише доповнюють образ, а й підкреслюють соціальний статус своїх власниць. На що потрібно звертати увагу при виборі годинника – читайте в нашому матеріалі.

В один день модним є преміальне оформлення, наступного – годинник із довгим ремінцем, згодом це можуть бути смартмоделі. Але який годинник ви б не обрали, його функціонал і зовнішній вигляд мають відповідати головним критеріям вибору, пише Fashion 24.

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Для того, щоб ви згодом не розчарувались у своєму виборі, варто добре розібратися в особливостях вибору та різновидах годинників.

Які є типи годинників

Для правильного вибору годинника, щоб він справді відповідав вашим вподобанням, варто звернути увагу на кілька основних критеріїв:

годинниковий механізм;

матеріал корпуса;

спосіб кріплення (ремінець або браслет);

дизайн;

додаткові функції.

Механізми годинників поділяються на 2 типи: кварцеві (на батарейці) та механічні (на пружині, яка стискається та розтискається). Зазвичай у них міцний корпус і сапфірове скло, тому вони стійкі до пошкоджень і пилу.

Щодо інших критеріїв, як матеріал, функції, дизайн – це питання смаку. Жіночі годинники зазвичай оздоблені дорогоцінним камінням або іншими декоративними елементами.

Як вибрати годинник

Залежно від вашого способу життя можна обрати такі моделі:

Класичний

Він має строгі лінії, стриманість та елегантність. Такі моделі будуть доречні для офісу, для університету та ділових зустрічей.



Класичний годинник / Фото pexels

Спортивний

Органічно виглядають пристрої з кежуал – на прогулянках, відпочинку – і зі спортивним одягом.



Спортивний годинник пасують під спортивний одяг / Фото pexels

Романтичний

Ця модель має витончені лінії корпусу, простий і чарівний малюнок на циферблаті та ремінці. Їх можна вдягнути на побачення, наприклад.



Такі годинники підійдуть для побачення / Фото pexels

Унісекс

Такі моделі користуються попитом у дівчат, які віддають перевагу комфорту. Годинники цього типу мають великий корпус, широкий ремінець та простий циферблат.

Від розміру залежить все

Для того, щоб вибрати жіночий годинник, який матиме гарний виглядат на зап'ясті та не завдаватиме дискомфорту, потрібно правильно зняти мірки.

За допомогою сантиметру зніміть такі мірки:

повний обхват зап'ястя;

ширина зап'ястя;

діаметр круглого корпусу або ширина корпуса іншої форми.

Будьте уважні в замірах, оскільки невдало підібраний циферблат може виглядати на руці незграбно та навіть заважати в процесі носіння.

Як вибрати колір

Колір чи не найважливіший критерій, за яким обирають годинник для луку. Грамотно підібраний годинник зможе ефектно доповнити образ або зробити яскравий акцент.

Коричневі, чорні, золоті або срібні – підійдуть для повсякденного носіння.

Для розваг можна обрати циферблати з малюнками та більш яскравим ремінцем.

Для літа підійдуть моделі насичених кольорів, а в міжсезоння – приглушені відтінки.