Як носити звіриний принт цієї осені: 5 найкращих прикладів

Анімалістичні візерунки знову завоювали модні подіуми. Забарвлення зебри, леопарда, тигра та змій розмістилися на пальтах, кейпах, сумках та чоботах. Чимало дівчат оминають цей принт, оскільки він непрактичний та привертає до себе занадто багато уваги. Дизайнери і стилісти взялися розвінчувати цей міф, адже цього сезону вбрання з тваринним принтом легко вживається з іншими речами.

Попри те, що fashion-індустрія робить ставку на лаконічність та простоту, анімалістичний принт все ще залишається обов’язковим елементом будь-яких сезонних трендів.

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Леопард, зебра та інші тваринні мотиви із сезону в сезон з’являються в нових колекціях різноманітних брендів. Це означає, що не варто боятися таких кричущих принтів. Вони ніколи не будуть виглядати вульгарно, якщо ви навчитеся їх правильно поєднувати в образі, або грамотно міксувати з іншими принтами. З чим поєднувати анімалістичний одяг в цьому сезоні – читайте далі.

З об’ємними однотонними речами

Найкращий спосіб вписати анімалістичний орнамент у свій образ – поєднати ефектну спідницю у звіриний принт з об’ємним монохромним верхом. Max Mara довершили спідницю чорною в’язаною жилеткою, а Michael Kors Collection доповнили не лише базовим чорним джемпером, але й пальтом у зебровий принт.



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін, щоб бути в тренді.

Соло

Не бійтеся заявляти про себе та самовиражатися завдяки сукням та речам, які можна носити соло. У колекціях багатьох дизайнерів є сотні таких речей. Серед них — вечірні сукні Dolce & Gabbana, осінні кейпи Lanvin і ділові спідничні костюми Michael Kors Collection.



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue

З джинсами або штанами

Хижі принти чудово поєднуються з джинсами і штанами. Завдяки тому, що утилітарність деніму врівноважує яскравість котячих принтів, такі образи можна носити щодня.



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue

Вечірній вихід

Створити ефектний образ вам доможе не лише вечірня сукня. Ви можете одягнути шкірні штани та сріблястий блейзер з леопардовим забарвленням, або в пару до ошатної спідниці підібрати блузу з тигровим забарвленням The Attico.



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue

Максимальна яскравість

Принт диких тварин часто перебирає на себе всю увагу, тому його простіше носит из однотонними речима, щоб не переванатажувати образ. Втім цього сезону бренди представили образи, які повністю складаються з анімалістичних принтів.

Stand Studio обіграли костюми з тигровим забарвленням за допомогою яскравих сорочок, а Dolce & Gabbana створили образ із анімалістичних яскравих жовтих штанів, босоніжок та манжетів пальта.



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue



Стильні образи з анімалістичним принтом / Фото з Vogue