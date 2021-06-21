Як носити зелений колір цього літа: бездоганні приклади показує Алісія Родді

Кожна модниця, яка відкриває інстаграм, вже не перший місяць бачить всю стрічку в зеленому кольорі. Цього сезону трендовою вважається вся палітра зеленого. Британка Алісія Родді має у своєму гардеробі увесь можливий одяг популярного відтінку, тож вдало показує стильні образи в інстаграмі.

За особистою сторінкою фешіоністи стежить понад 1,5 мільйона підписників. Усі вони надихаються бездоганними аутфітами, які так вміло складає красуня для своїх прогулянок. Це не дивно, адже ефектні й прості поєднання відтінків, фактур і стилів привертають увагу шанувальників моди з усього світу.

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Інстаграм Алісії – справжній скарб стильних аутфітів. Уважніше придивившись до образів та надихнувшись ними, можна скласти для себе look, який підійде для буденних виходів, прогулянок з друзями, чи навіть першого побачення.

Британка дуже любить аксесуари, тому кожен її образ довершений численними прикрасами, сумкою, окулярами та головним убором.

Стильна інфлюенсерка вміє легко поєднати базові предмети гардеробу, обожнює чарівні та ефектні образи та не боїться стильних експериментів, адже вони у неї виходять просто неперевершеними.

Алісія любить яскраві кольори та часто додає до своїх щоденних образів сині, оранжеві, зелені, фіолетові та жовті відтінки. Особливо багато цього сезону дівчина показує аутфіти із зеленими елементами гардеробу.

У гардеробі інфлюенсерки знайдеться чимало топів, бра, сумок, сорочок, костюмів, штанів та сабо з усіма відтінками зеленого кольору. Ефектні літні образи Алісії Родді збирають безліч вподобань та коментарів, тож Fashion 24 ділиться найкращими виходами модниці, які зможуть надихнути вас на стильні створення аутфітів.

Стильні образи Алісії Родді