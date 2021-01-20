Шкіряна сорочка керує трендами вже останні кілька сезонів. Тепер її можна знайти в мас-маркетах будь-яких цінових діапазонів та кольорів. Цієї зими сорочки не втрачають своєї актуальності, а лише зміцнюють позиції в модних тенденціях.

Сорочки з 70-х не перестають завойовувати fashion-cвіт, пише Vogue. У минулому сезоні таку сорочку найчастіше носили зі штанами кльош та мідіспідницями. У 2021 році стилістичних рішень з’явилося набагато більше. Найактуальнішим буде ансамбль зі спортивними штанами, або широкими джинсами.

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Також можна скласти шкіряний total look, як це робить Іззі Лу та Емма Роуз. Ще одним ефектним рішенням є поєднання шкіряної сорочки і однотонного бавовняного топа. Такий стилістичний трюк у своїх образах вже випробували модниці Діана Дюка, Сіре Кемпбелл та Зарейна Фергюсон. Образ радять доповнювати вінтажною сумкою на короткому ремінці та взуттям на масивній підошві.

Крім класичних чорних сорочок, у тренді залишаються всі відтінки шоколаду. Сорочку кольору молочного шоколаду найкраще поєднувати зі світлим взуттям – з ультрапопулярними жокейськими чобітьми або чоботами-трубами.

Як стильно носити шкіряну сорочку: приклади