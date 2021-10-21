Кожен вихід 24-річної красуні підкорює модниць зі всього світу, адже у Гейлі є бездоганний смак та вміння створювати стильні речі з базових елементів гардероба.

Читайте також Рожеве волосся і зебровий костюм: Юлія Саніна показала 28 надзвичайних образів з концертів

Будь-який штанний костюм можна стилізувати у залежності від ситуації. Якщо робити ставку в класиці, то його варто поєднувати із сорочками та лоферами, а якщо обігрувати розслаблений варіант, то тут під жакет можна одягати футболки та худі в комбінації з улюбленими кросівками.

Образ Гейлі Бібер

Знаменитість одягнула графітовий світшот у смужку, а зверху жакет оверсайз сірого кольору. Її образ доповнили костюмні штани та улюблені білі кросівки Nike.

Серед аксесуарів Гейлі зробила ставку на чорну сумку Prada, вузькі сонцезахисні окуляри у стилі "Матриці". Волосся білявка зачесала у пучок та довершила стильний аутфіт золотистим кольє та сережками.



Стильний образ Гейлі Бібер / Фото з Getty Images