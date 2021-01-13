Сірий належить до ланки універсальних кольорів, адже його можна поєднати майже зі всім. Однак більшість вважає його нудним та навіть називають "мишачим". Насправді сірий колір – надзвичайно багатогранний, який може непогано вистрілити в різних комбінаціях.

Щоб виглядати стильно, не обов’язково одягатися у сірий монохром, пише Harper's Bazaar. Хоча й варто зауважити, що клаcичний сірий можна і навіть потрібно розбавляти з іншими відтінками: грозова хмара, мокрий камінь, чи срібна лисиця – варіантів знайдеться безліч.

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Якщо ви хочете розбавити свій образ і зробити свіжішим, то варто з сірим поєднати синій або фіолетовий колір. Чудово сірий колір виглядатиме в ансамблі з іншими ахроматичними тонами – білим та чорним. Лише з цих трьох кольорів вже можна створити ефектний образ, який виявиться доречним для будь-яких подій.

Сіре пальто і чорні чоботи – це класика, яка ніколи не вийде з моди, тож такий варіант підійде не лише взимку, але й навесні чи восени. Чорні штани та трикотажний сірий джемпер – уніформа на кожен день, яка виручить в будь-якій незручній ситуації.

Стилісти не радять застосовувати у своїх образах сірий монохром тон в тон. Краще пограти з відтінками одного кольору. Якщо темно-сіре пальто ви одягнете до світло-сірого джемпера і штанів – то ваш образ вийде неабияк стильним.

Для тих, у кого виникнуть сумніви щодо стилізування сірого кольору, пропонуємо добірку образів, які допоможуть вам зрозуміти, як варто правильно поєднувати сірий колір з іншими відтінками.

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