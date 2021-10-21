Перед тим, як жакет став бажаним та статусним елементом гардероба, він пройшов понад 200-річний шлях. Вперше твід з’явився в гардеробах шотландських фермерів у 18 столітті. Тоді цей матеріал був товстим і однотонним та чудово захищав від вітру і дощу.
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Вже у першій половині 19 століття твід сподобався британській аристократії, яка шила з нього класичні костюми та одяг для спорту і полювання.
Довгий період твід був предметом виключно для чоловічого гардероба, втім любителька адаптовувати чоловічі речі, Коко Шанель, додала цій тканині жіночого стилю. Твід оригінально вписався у жіночий гардероб післявоєнних років. Жінки полюбили його за комфорт та практичність.
Сьогодні твідовий жакет асоціюється з елегантністю, статусністю, і водночас є доволі вибагливим у стилізації.
- Твід + денім
"Прийом №1, яким користуються фешн-інфлюенсери, адже денім має суперздібність збалансовувати найефектніші та найскладніші фактури. Краще обирати джинси вільного крою, а моделі з потертостями зроблять образ ще більш цікавим", – зазначається в дописі.
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
- Твід + шкіра
Ще один варіант ефектної стилізації базується на міксі фактур – рельєфний і матовий твід та гладенька і глянцева шкіра підкреслюють достоїнсва один одного.
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
- Твід + трендові речі
"У стилізації твідового жакета є важливий нюанс – поєднуйте його з актуальними та трендовими предметами гардеробу, не бійтесь додавати речі контрастних стилів – утилітарні черевики чи кросівки, штани-карго чи легінси зі штрипками – такий мікс буде виглядати неординарно і свіжо", – пишуть стилісти.
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school
Стильні образи з твідовим жакетом / Фото з інстаграму Selfish school