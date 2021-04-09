Як носити туфлі-човники кожного дня: важливі поради

Туфлі-човники вважаються базовим взуттям, які з плином часу видозмінилися. Тепер висота і форма каблука модифікувалися. Стилізація туфель також змінилася. Модниці носять туфлі не лише на святкові події, але й одягають в будні дні. Як їх правильно носити – дивіться на прикладі зірок стрітстайлу.

Туфлі вже давно перестали бути лише святковим атрибутом. Стиль одягу дозволяє одягати їх не лише в класичних кольорах, але й обирати неонові, яскраві кольори, поєднуючи їх з жакетами з чоловічого плеча, шкіряними тренчами, лосинами, штанами та джинсами.

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У 2021 році особливо популярним буде деформований каблук. В інстаграмі ви могли вже познайомитися з туфлями Mach & Mach, які дуже люблять інфлюенсери. Цього сезону купуйте туфлі на вигнутих та скошених підборах.

Як носити туфлі-човники кожного дня

Туфлі-човники + денім

"Джинси додають образу розслабленого шику і образ виглядає більш динамічно та ефектно. Модель джинсів має значення! Особливо круто туфлі-човники виглядають з джинсами straight та wide leg. Якщо ви хочете таки зробити красивий образ зі скіні і човниками, обирайте об’ємний верх", – зазначили стилісти.

Туфлі-човники + акцент на плечі

Туфлі-човники в парі з маскулінним жакетом створить цікавий контраст об’ємів. Наприклад, оверсайзний піджак з цупкими, структурованими плечами створить силует power woman, який чудово виглядає з підборами, що допомагають збалансувати пропорції і підтримати гостроносе взуття.

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Туфлі-човники + спорт

Модниці люблять міксувати туфлі з джогерами, легінсами, худі та світшотами, вітрівками. Спорт-шик – не новий стилістичний напрям, тож тут також важлива актуальність речей та сучасна подача.

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Стилісти зазначають, що головне при створенні ефектного образу з туфлями-човниками на щодень – це розслабленість. Гра об’ємів і пропорцій зробить ваш образ таким, що хочеться розглядати.

Модні приклади носіння туфлів-човників



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з туфлями / Фото з інстаграму Selfish school