Вперше з 2016 року інститут кольору Pantone обрав не один, а відразу два модних кольори, які будуть на піку популярності увесь рік – сірий та яскраво-жовтий.

Сірий колір відповідає за впевненість і спокій, а другий – за надію та радість життя, пише Harper's Bazaar. Журнал Time назвав 2020 рік – найгіршим в історії, тож причини вибору таких кольорів очевидний. Всьому людству у 2021 році хочеться спокою та надії.

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У 2020 році головним відтінком був синій – колір впевненості та спокою. В результаті ми не отримали ні першого, ні другого. Попри складний рік увесь світ навчився утримувати радість навіть від найменших моментів, тож в цьому році з новими силами та наснагою варто розпочинати нову сторінку життя та вчитися носити трендові кольори.

Модні інфлюенсери залюбки приймають нові виклики, тож вже взялися стилізувати вбрання у колірній гамі за версією Pantone.

На які речі варто звернути увагу в сірому кольорі?

Ultimate Gray – колір спокою та надійності, який нагадує асфальт чи гальку на пляжі. У цьому кольорі ви можете придбати затишне худі, яке будете одягати і в прохолодні весняні дні, і навіть в осінні дощові. Зверніть увагу на масивні сірі кросівки, які можна буде поєднати не лише з жовтим, але й з багатьма іншими кольорами.



Який одяг варто придбати у 2021 році / Harper's Bazaar

На які речі варто звернути увагу в жовтому кольорі?

Illuminating – колір сонячних променів, який відповідає за радість життя і надію. Босоніжки на шпильці в цьому кольорі ідеально пасуватимуть під білу, чорну чи сіру сукню. Штани-кльош в дусі 70-их чудово поєднаються не лише з сірим светром-оверсайз, але й зі синіми, фіолетовими чи чорними жакетами. Щоб ви посміхнулися в непогожий день, а ваш образ заграв новими барвами – придбайте жовту сумку у вигляді слоника, як у Loewe.



Який одяг варто придбати у 2021 році / Harper's Bazaar