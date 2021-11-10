Як носити шарф цієї осені: 4 цікавих приклади, які ви можете повторити

З приходом осінньої пронизливої погоди, багатошаровість в образах виступає на перший план. Щоб відповідати тенденціям, насамперед знадобиться довгий шарф, який допоможе створити цікавий образ і не дозволить змерзнути.

У тепліші сонячні дні шарф можна носити з легкою демісезонною курткою чи пальтом, а в холодніші дні він ідеально довершить об’ємний пуховик.

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Сучасні модниці шарф одягають не лише для того, аби утеплитися. Цей модний елемент гардероба слугує їм у якості аксесуара та допомагає їм створити неповторні образи.

Шарф з пуховиком

Щоб вам було тепліше – практичніше ховати шарф під пуховик, втім для стильного образу його варто пов'язати під капюшон. Щоб пом’якшити важкість чорних пухових курток, обирайте шарфи пастельних відтінків – кремові, карамельні, м’ятні та пудрові.



Актуальні образи на осінь з шарфом / Фото з Elle

Светр замість шарфа

Замість шарфа у теплі осінні дні можете носити джемпер. Найкраще, якщо він буде базового відтінку – сірого чи бежевого.



Актуальні образи на осінь з шарфом / Фото з Elle

Шарф з дублянкою

Найкраще з хутряною оверсайз дублянкою виглядає в'язаний шарф, що повторює її відтінок – монохром ще один подіумний тренд, який варто інтегрувати у свій гардероб.



Актуальні образи на осінь з шарфом / Фото з Elle

Шарф з пальто

Цієї осені поєднуйте з пальтами об’ємні шарфи у стилі Acne Studios. Вони врятують вас від холоду завдяки щільній тканині та великому розміру.



Актуальні образи на осінь з шарфом / Фото з Elle