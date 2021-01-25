У минулому році чимала кількість елементів гардеробу забарвилася у модний принт tie-dye. Найбільшу популярність цей принт здобув у 60-70-х роках минулого століття. Вже навесні тренд знову повернеться та лише зміцнить свої позиції.

Принт tie-dye є досить універсальним навіть попри свою яскравість та барвистість, пише Vogue. Фешн-експерти радять комбінувати принт tie-dye з яскравими фактурними елементами.

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Якщо ви не знаєте, як вправно поєднати цей сміливий принт у своєму аутфіті, то беріть приклад з модних інфлюенсерів. Данська модниця Емілі Сіндлев, яку порівнюють з Керрі Бредшоу – не боїться яскравих відтінків та вміло поєднує їх у своєму гардеробі. Сорочку поло з веселковим принтом tie-dye Емілі міксує зі стильними джинсами з розрізами, жовтими туфлями на підборах і мінісумкою насиченого персикового відтінку.

А от бежево-чорну спідницю Емілі поєднує з блузою з причепним комірем, лоферами та бавовняними шкарпетками фісташкового кольору.

Емілі Ратажковські одягає бежевий світшот з принтом tie-dye в парі з білими штанами.

Улюблениця вуличних фотографів у Барселоні Бланка Міро приміряє для прогулянки джинсовий синій костюм з принтом tie-dye на сорочці та штанах.

Модниця з Нової Зеландії Джессі Буш, яка живе у Лондоні, одягнула спортивний костюм з принтом під сіру екошубу Teddy Bear.

Стилісти радять звертати увагу на худі та світшоти забарвлені у принт tie-dye. Вже зараз ви можете їх комбінувати зі штанами з екошкіри, широкими джинсами чи шортами. Навесні придивіться до сорочок, лонгслівів та футболок поло.