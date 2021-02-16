Як носити пояс: 7 найкращих варіантів стилізації

У давні часи пояс був не лише аксесуаром, але й оберегом. В українських селах наречена на весілля повинна була обов’язково одягнути пояс, щоб її ніхто не зурочив на сімейне життя. У сучасному світі пояс та ремінь вже немає такого сакрального значення, а більше слугує відмінним аксесуаром, який вдало доповнює аутфіт.

Школа стилю Selfish, засновницею якого є українська стилістка та власниця бренду HUKH Ніка Гук, дала важливі поради затятим модницям. У дописі йдеться про найкращі стилістичні рішення, які можна застосовувати з поясом.

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Пояс – один з найбільш універсальних аксесуарів. Його використовують не тільки для того, щоб зафіксувати одяг, але й для завершеності образу. Стилісти радять використовувати пояс, щоб підкреслити талію або стегна і, найчастіше, для того, щоб додати потрібний акцент певному аутфіту.

Пояс можна носити та поєднувати з будь-якими предметами гардеробу. Тож, щоб освіжити свій повсякденний образ – зверніть увагу на декілька цікавих способів стилізації.

Варіанти стилізації поясу від школи Selfish

Пояс поверх трикотажної сукні

Для суконь приталених силуетів обирайте тонкі довгі пояси, які можна цікаво зав’язати чи обмотати декілька разів навколо талії. Вільні й об’ємні варіанти краще доповнити масивним поясом.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school

Спідниця міді + жакет + пояс поверх

Це сучасна інтерпретація New Look, що виглядає вишукано й елегантно.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school

Пояс поверх шкіряної сорочки

Часто сорочки з акцентом на талію мають в комплекті свій пояс, та образ заграє по-новому, якщо замінити його акцентним варіантом, що відрізняється фактурою чи кольором.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school

Два пояси в одному образі

Виглядає така стилізація дуже цікаво. Безпрограшним варіантом буде поєднання поясів різної ширини, але одної фактури, і навпаки.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school

Пояс поверх піджаків

Оверсайзні піджаки з чоловічого плеча відходять на задній план, а в такий спосіб можна наблизити їх до найбільш актуальних варіантів.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school

Пояс-мотузка

Джутові варіанти краще виглядають влітку, а для холодних сезонів краще обрати шкіру. Такий незвичний аксесуар чудово виглядатиме з трикотажем та легкою костюмною шерстю.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school

Пояс поверх пальт

Цей стилістичний прийом часто використовують сестри Олсен та редактор відділу моди Harper's Bazaar Australia Крістін Сентенера. Пояс не лише робить силует витонченим й жіночним, але й виглядає більш завершено.



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school



Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school