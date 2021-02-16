Як носити пояс: 7 найкращих варіантів стилізації

Джерело:інстаграм Selfish school
У давні часи пояс був не лише аксесуаром, але й оберегом. В українських селах наречена на весілля повинна була обов’язково одягнути пояс, щоб її ніхто не зурочив на сімейне життя. У сучасному світі пояс та ремінь вже немає такого сакрального значення, а більше слугує відмінним аксесуаром, який вдало доповнює аутфіт.
Школа стилю Selfish, засновницею якого є українська стилістка та власниця бренду HUKH Ніка Гук, дала важливі поради затятим модницям. У дописі йдеться про найкращі стилістичні рішення, які можна застосовувати з поясом.
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Пояс – один з найбільш універсальних аксесуарів. Його використовують не тільки для того, щоб зафіксувати одяг, але й для завершеності образу. Стилісти радять використовувати пояс, щоб підкреслити талію або стегна і, найчастіше, для того, щоб додати потрібний акцент певному аутфіту.
Пояс можна носити та поєднувати з будь-якими предметами гардеробу. Тож, щоб освіжити свій повсякденний образ – зверніть увагу на декілька цікавих способів стилізації.
Пояс поверх трикотажної сукні
Для суконь приталених силуетів обирайте тонкі довгі пояси, які можна цікаво зав’язати чи обмотати декілька разів навколо талії. Вільні й об’ємні варіанти краще доповнити масивним поясом.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Спідниця міді + жакет + пояс поверх
Це сучасна інтерпретація New Look, що виглядає вишукано й елегантно.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Пояс поверх шкіряної сорочки
Часто сорочки з акцентом на талію мають в комплекті свій пояс, та образ заграє по-новому, якщо замінити його акцентним варіантом, що відрізняється фактурою чи кольором.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Два пояси в одному образі
Виглядає така стилізація дуже цікаво. Безпрограшним варіантом буде поєднання поясів різної ширини, але одної фактури, і навпаки.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Пояс поверх піджаків
Оверсайзні піджаки з чоловічого плеча відходять на задній план, а в такий спосіб можна наблизити їх до найбільш актуальних варіантів.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Пояс-мотузка
Джутові варіанти краще виглядають влітку, а для холодних сезонів краще обрати шкіру. Такий незвичний аксесуар чудово виглядатиме з трикотажем та легкою костюмною шерстю.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Пояс поверх пальт
Цей стилістичний прийом часто використовують сестри Олсен та редактор відділу моди Harper's Bazaar Australia Крістін Сентенера. Пояс не лише робить силует витонченим й жіночним, але й виглядає більш завершено.
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school
Цікаві способи стилізації поясу / Фото з Instagram / @selfish.school