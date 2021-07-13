Як носити монохромні образи влітку: влучні ідеї, які вам сподобаються

Літній сезон багатий на речі яскравих кольорів. Цього року особливо популярний зелений, рожевий, оранжевий, голубий та лимонний колір. Речі різних відтінків можна легко поєднувати між собою, втім більш органічно виглядає монохромний одяг.

Образи в одному кольорі вже давно притягують погляди оточуючих. До прикладу, підкреслити засмагле тіло зможуть модні білосніжні образи.

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Влітку білий одяг виглядає свіжо та привабливо. Сорочки на короткий рукав, лляні штани, бейсболка та в’єтнамки ідеально впишуться у літній look.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

З чорним кольором в теплу пору року треба бути обережними, оскільки темний колір сильніше притягає сонячне проміння, однак стосується це лише обтислого вбрання. Одяг з натуральних тканин таких як шовк, шифон чи льон дозволять вашому тілу дихати.

Обирайте для прогулянок летючі сукні, стильні кроп-топи та джинсові бермуди. Не забувайте про панаму та капелюх, які допоможуть вам почувати себе комфортно в спеку.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

Експериментувати з кольорами цього літа не доведеться, оскільки мода на яскравий зелений, рожевий, оранжевий, лимонний та голубий вже настільки просочилася на теренах інстаграму, що обійти ці кольори стороною, обираючи щось інше просто неможливо.

Американська фешіоніста Бріт Харвей одягає цього літа яскравий голубий жакет подовженого крою в парі з мінімалістичною сумкою Jacquemus. Білявка не забула про тренди, тож доповнила свій образ стильним крабиком для волосся.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

Модна інфлюенсерка Хлоя Фратер відновлює традицію на носіння лимонних безрукавок влітку, поєднуючи її зі штанами-кльош та кольоровою сумкою.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

Доволі ефектний образ у рожевому образі показує Ельза Госк. Шведська модель рожевий бра на бретельках довершила яскравими лакованими штанами. Врівноважити цей образ зможе сорочка на короткий рукав чи короткий топ.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

Попри те, що зеленим кольором цього сезону вже встигли насититись всі, він все одно продовжує з’являтися в аутфітах модниць. Для літніх прогулянок обирайте костюми, що складаються з шортів, спідниць в парі з сорочкою, легкі майки, хустинки та аксесуари.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

Скандинавська красуня Перніль Тейсбек вигулює total look з ніг до голови. Модниця літній костюм поєднує із лодочками Prada та оранжевим пакетом Hermes.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму

Не так давно до трендових кольорів приєднався ніжно-фіолетовий. Інста-блогерка зробила стильні кадри у бездоганній короткій сукні з вирізами на талії. Образ вона доповнила світло-голубими шкарпетками з хмаринками та сланцями на високій підошві.



Стильні монохромні аутфіти / Фото з інстаграму