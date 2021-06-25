Світові інфлюенсери та знаменитості вже декілька місяців "не знімають" суконь з флористичними мотивами. Інстаграм-модниці демонструють найрізноманітніші фасони – від міні до максі та принти – від дрібних польових квітів до масивних піонів.

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Проте стилісти зазначають, що квітковий принт може бути небезпечним. Одягаючи сукню можна додати собі кілька років, або виглядати зовсім не сучасно та не стильно. Саме тому фахівці підготували декілька порад, які допоможуть красиво виглядати у квіткових сукнях.

Мікс зі спортом

"Елементи спортивного стилю здатні вивести ваш образ з флористичною сукнею на новий фешн-рівень. Кросівки, в’єтнамки чи бейсболка зроблять лук з сукнею більш динамічним та ефектним", – зазначили стилісти.



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму

Флетси

Поєднання романтичної сукні зі взуттям на низькому виглядає невимушено і розслаблено.



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму⠀

Мікс з гранжем, утилітарним та андрогінним стилем

Одягайте сукні зі шкірянкою, оверсайзним піджаком, грубим взуттям на масивній підошві – від мартінсів до біркенштоків – таким чином ви створите контраст. На тлі таких грубих маскулінних елементів, ви будете виглядати жіночною та тендітною.



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму

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Бохо-настрій

"Тепла кольорова гама, солом’яні капелюшки та сумки з рафії чи текстилю, мотузяні сандалі, аксесуари з етнічними чи морськими мотивами – такий бохо-шик особливо доречний на відпочинку біля моря, проте деякі стилізації можна вписати і в міські луки. Для того, щоб такі образи виглядати сучасно, звертайте увагу на актуальність речей та аксесуарів", – йдеться в інстаграм-дописі.



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму

Якщо ви хочете гармонізувати пропорції, враховуйте масштаб принта, якщо ви мініатюрна і тендітна, стилісти школи Selfish радять зверніть увагу на дрібномасштабні принти. Якщо ж ви висока чи маєте пишні форми, краще обрати принти середнього та більшого масштабу, таким чином ви збережете співмірність зовнішності і принта.



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму



Красиві поєднання з квітковою сукнею / Фото з інстаграму