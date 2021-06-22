Модниця з Португалії Софія Коельо, за інстаграм-сторінкою якої стежать понад пів мільйона людей, залюбки демонструє гучні тренди поточного сезону. Окрім цього, модниця вміє чудово стилізувати своє вбрання та на власному прикладі показувати, як можна виглядати цікаво та ефектно.

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Дівчина ділиться зі своїми прихильниками модними порадами щодо стилізування різних речей. Уважні фанати могли помітити, що стилістка залучає модну хустину не лише в якості головного убору, але й одягає її, як окремий елемент гардероба та стилізує із сумками.

Хустинка – трендовий головний убір літа 2021

Цього літа хустинка посідає першість серед всіх головних уборів. Вона навіть витіснила популярну влітку панаму та бейсболку. Будь-який образ з хустинкою виглядає не лише стильно, але й дорого. Така незначна деталь може перетворити лаконічний образ у надзвичайно трендовий.

Софія Коельо поєднує хустинку зі штанами та жакетом, а також з бермудами та високими чоботами. Другий варіант вже починає користуватися популярністю серед зірок стрітстайлу. Короткі шорти, спідниці або бермуди дизайнери радять поєднувати з високими чоботами на підборах. Виглядає такий аутфіт дуже ефектно.

Хустинка – аксесуар на сумку

Португальська стилістка любить не лише багатошаровість в одязі, але й додавати до аутфіту безліч деталей в якості аксесуарів. До прикладу, майже кожен свій образ білявка супроводжує великою кількістю перснів, браслетів та ланцюжків на шиї.

Софія вміє грамотно підкреслити кожну деталь, тому залучає до створення цілісних образів трендову хустину, якою прикрашає сумки. Модниця коричневу сумку з монограмою Louis Vuitton прикрасила хустинкою кольору латте.

Хустинка – альтернатива літньому топу без бретельок

Дівчина любить робити ставку на незвичайних деталях та нетривіальних поєднаннях текстур. Стилістка показує на своєму прикладі, що звичайна хустинка, яка цього літа користується особливою популярністю, може слугувати не лише головним убором.

Хустинка з шовку різних кольорів при правильному поєднанні з іншими елементами гардероба може заграти зовсім іншими барвами.