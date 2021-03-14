Якщо ви слідкуєте за модою, то мали б помітити, що худі почали все частіше з’являтися на світлинах закордонних інфлюенсерів. Худі досі залишається предметом базового гардероба. Його можна носити з кросівками, спідницями плісе, чобітьми на каблуці, з шубою, тренчем чи курткою-косухою.

Зараз худі можна побачити на модницях не лише на вулицях чи streetstyle-хроніках. Останнім часом межа між високою модою та комфортним вбранням майже стерта. Тепер навіть найзатятіші світові модниці роблять ставку на комфорт.

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Колір худі охоплює всі грані палітри. Якщо хочете базову річ – вибирайте чорний, сірий, бежевий або білий колір. Акцентна версія худі може бути будь-якого соковитого відтінку, від червоного до бірюзового. Також зверніть увагу на пастельну гаму. Підійдуть комбіновані моделі, що поєднують кілька відтінків.

Якщо ви вже випробували всі можливі варіанти носіння худі, або ж навпаки, хочете придбати цей елемент гардеробу, але не знаєте, як правильно і з чим її носити – дивіться нашу добірку.

Як стильно носити худі: цікаві варіанти

Худі + пальто

Одягнути худі під пальто – ідеальний варіант для прогулянки. Таке поєднання вже випробували всі зірки, а модниці все частіше одягають худі з капюшоном під класичний крій пальта. Простоти образу додадуть спортивні легінси, джинси або джогери.



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Худі + широкі штани

Худі з широкими шкіряними штанами або палаццо варто доповнювати чобітьми на каблуці. В такому поєднанні варто виокремити талію, заправивши худі частково або ж повністю. Поєднавши худі зі шкіряними штанами ви отримаєте поєднання різних фактур та стилістик. Така комбінація зробить образ цікавим та сучасним.



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Худі + спідниця

Крій спідниці може бути будь-яким: міні, міді, максі, плісирована, джинсова чи спідниця-олівець. Худі радять заправити в спідницю, або ж залишити випущеною.



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Худі + джинси

Запорука модного образу – сучасний фасон джинсів у парі з худі. Якщо ви використаєте для свого аутфіту базовий денім, то без сумки, прикрас і окулярів – не обійтися.



Стильні ідеї носіння худі / Фото з Instagram / @stilnodostupno