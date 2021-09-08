Модниці вже давно переосмислили універсальну теніску та знайшли їй безліч застосувань. До прикладу, бренд Lacoste поєднує водолазку з довгими спідницями та лоферами.

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Такий стильний образ приміряла шведська модель Ельза Госк, яка поєднала зелене поло з чорними лоферами.



Стильний образ із футболкою поло / Фото з Trendencias

Зірки стрітстайлу поєднують футболку поло з широкими штанами та модним аксесуаром – панамою. Втім носіння теніски без жакетів чи тренчів – варіант для теплої осінньої погоди. Для прохолодних днів модниці запропонували не менш стильні образи.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.



Стильний образ із футболкою поло / Фото з Pinterest

Білосніжне поло дівчата одягають зі спідницею плісе, додаючи зверху трендовий картатий жакет. Жіночності такому образу додали босоніжки на високих підборах.



Стильний образ із футболкою поло / Фото з Pinterest

Для wow-ефекту підберіть монохромний аутфіт. Футболка та штанний костюм в одному кольорі – просто мастхев цієї осені.



Стильний образ із футболкою поло / Фото з Vogue

З футболкою поло можна створити багатошаровий look, але тут варто бути обережним з кольорами і принтами. Щоб не перевантажити образ – одягніть футболку класичного білого кольору, довершивши її стильним шкіряним жакетом. Завершальним штрихом стануть пальто та чоботи.



Стильний образ із футболкою поло / Фото з Trendencias

Трикотажна футболка поло з розслабленими рукавами ідеально підійде для міксу із сорочкою, замість жилетки. Доповніть образ чорною спідницею міді, щоб отримати бездоганний осінній аутфіт.



Стильний образ із футболкою поло / Фото з Pinterest