Модниці вже давно переосмислили універсальну теніску та знайшли їй безліч застосувань. До прикладу, бренд Lacoste поєднує водолазку з довгими спідницями та лоферами.

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Такий стильний образ приміряла шведська модель Ельза Госк, яка поєднала зелене поло з чорними лоферами.

Стильний образ із футболкою поло
Стильний образ із футболкою поло / Фото з Trendencias

Зірки стрітстайлу поєднують футболку поло з широкими штанами та модним аксесуаром – панамою. Втім носіння теніски без жакетів чи тренчів – варіант для теплої осінньої погоди. Для прохолодних днів модниці запропонували не менш стильні образи.

Стильний образ із футболкою поло
Стильний образ із футболкою поло / Фото з Pinterest

Білосніжне поло дівчата одягають зі спідницею плісе, додаючи зверху трендовий картатий жакет. Жіночності такому образу додали босоніжки на високих підборах.

Стильний образ із футболкою поло
Стильний образ із футболкою поло / Фото з Pinterest

Для wow-ефекту підберіть монохромний аутфіт. Футболка та штанний костюм в одному кольорі – просто мастхев цієї осені.

Стильний образ із футболкою поло
Стильний образ із футболкою поло / Фото з Vogue

З футболкою поло можна створити багатошаровий look, але тут варто бути обережним з кольорами і принтами. Щоб не перевантажити образ – одягніть футболку класичного білого кольору, довершивши її стильним шкіряним жакетом. Завершальним штрихом стануть пальто та чоботи.

Стильний образ із футболкою поло
Стильний образ із футболкою поло / Фото з Trendencias

Трикотажна футболка поло з розслабленими рукавами ідеально підійде для міксу із сорочкою, замість жилетки. Доповніть образ чорною спідницею міді, щоб отримати бездоганний осінній аутфіт.

Стильний образ із футболкою поло
Стильний образ із футболкою поло / Фото з Pinterest