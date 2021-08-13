Як носити білу сорочку влітку: стильні приклади від зірок стрітстайлу

Біла сорочка – чудова базова річ, яку можна одягнути на будь-який випадок життя. За допомогою білої сорочки можна створити велику кількість шедевральних образів, які підійдуть для повсякденного чи святкового дня.

Біла сорочка немає рівних за своєю універсальністю. Цьому елементу гардероба завжди знайдеться належне застосування. Білу сорочку можна скомбінувати зі штанним костюмом, джинсами, шкіряними штанами, спідницями, одягнути під низ бра, або зверху довершити стильним корсетом.

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Сорочка білого кольору, яка очолює перше місце у всіх списках базового гардероба – безумовний тренд, який ще жодного разу не покидав модного Олімпу.

Зараз стилісти та дизайнери дивляться на класичну сорочку по-новому. Окрім усталеного офісного комбінування сорочки та спідниці-міді, в модному арсеналі аутфітів з’явилося чимало стильних образів.

Завдяки сучасним іконам стилю та інфлюенсерам, які щодня придумують бездоганні наряди, з’явилося багато ідей, як і з чим носити білу сорочку цього літа.

З атласною мідіспідницею

Обирайте батистову блузу в дусі ретро або бавовняну білу сорочку будь-якого фасону до шовкової спідниці-міді в білизняному стилі – одному з найбільш актуальних фасонів в цьому сезоні. Стилісти радять носити такий аутфіт з вінтажною біжутерією у золотих тонах.



Красиві образи з білою сорочкою / Harper's Bazaar



Красиві образи з білою сорочкою / Harper's Bazaar

З лляними штанами

Сорочка в поєднанні з лляними штанами – чудовий розслаблений образ на кожен день. Поєднуйте сорочку вільного крою з прямими утилітарними штанами з льону світлих відтінків. Найкраще такий тандем виглядає із взуттям на низькому ходу.



Красиві образи з білою сорочкою / Harper's Bazaar

З мініспідницею або шортами

Цього літа додайте до вільної і подовженої сорочки або блузи короткі класичні шорти або спідницю з фактурної тканини.



Красиві образи з білою сорочкою / Harper's Bazaar

Зі штанами-кльош

Поєднання білої сорочки та штанів-кльош обожнює використовувати Вікторія Бекхем. Розкльошені штани з розрізами від гомілки ідеально підходять для літнього сезону. Носіть з простою білою сорочкою навипуск чи заправлену в штани.



Красиві образи з білою сорочкою / Harper's Bazaar

З широкими кюлотами

Для образу в дусі Коко Шанель вибирайте розкльошені кюлоти з легкого матеріалу і носіть з блузою з коротким або довгим рукавом. Додайте мюді та кольє-ланцюг для повного завершення образу.



Красиві образи з білою сорочкою / Harper's Bazaar