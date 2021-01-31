Модні фахівці закликають не обмежувати свій гардероб взимку лише темними відтінками. Навіть попри те, що темні відтінки є практичнішими, не чекайте тепла та сонця, а одягайте світлі кольори вже зараз.

Джерело: 24 канал

Fashion-експерти зазначають, що у кольору немає ніякої прив’язки до сезонності.

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Білий – зимовий колір, тільки якщо справа не стосується гардеробу. Взимку білий колір заведено уникати, тому що непрактично, незручно і ще з десяток аналогічних причин. У цьому є частка правди, однак білий взимку – це красиво, а краса, як відомо, вимагає жертв.

Білі штани чи джогери можна носити всю зиму, тим більше, що вони досить ефектно виглядають на тлі білого снігу. Якщо ж снігу немає, це все одно не привід відмовитися від цього кольору.



Як носити білий взимку стильно / Фото з інстаграму



Як носити білий взимку стильно / Фото з інстаграму

Білий колір – універсальний, а це означає, що його можна поєднати з усім, тож у колірній гамі немає жодних обмежень. Не бійтеся білого верхнього одягу: пальто, шуба, дублянка чи пуховик у білих чи кремових відтінках виглядатимуть взимку максимально ефектно.



Як носити білий взимку стильно / Фото з інстаграму

В'язане плаття міді або плаття-светр – ідеальний варіант для холодної погоди. У складі зимового гардероба плаття виглядає самодостатнім і стане основою безлічі стильних образів на кожен день. Таку річ можна носити і з укороченими стильними пуховиками, і з довгими пальто та з шубою. Білі зимові аксесуари легко прикрасять ваш образ, навіть якщо ви прихильниця темної кольорової гами. Для цього достатньо одягнути білу шапку, шарф і рукавиці, щоб ваша зима стала трохи яскравішою, а образ цікавішим.

Носити відтінки білого не лише можна, але й потрібно. Різниця тонів додасть потрібної глибини і обсягу вашому образу. Головні фешіоністи світу на своєму прикладі допоможуть не зробити прикрих помилок у ваших образах.



Як носити білий взимку стильно / Фото з інстаграму



Як носити білий взимку стильно / Фото з інстаграму



Як носити білий взимку стильно / Фото з інстаграму