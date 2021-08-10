Як носити білі штани влітку: найкращі образи від модниць інстаграму

Білий колір опиняється в центрі уваги дизайнерів кожного літа, втім далеко не всі наважуються носити білі штани навіть в теплу пору року. Запитань до стилю немає, однак білі штани зовсім непрактичні, і викликають багато сумнівів щодо повсякденного носіння.

Цього літа змінити ситуацію з білими штанами вирішили затяті модниці та інфлюенсери. Рольові моделі та знаменитості водночас почали одягати білі штани різних фасонів та доводити на своєму прикладі, що носити їх не просто можна, але й треба.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

Білі штани виглядають дуже ефектно в поєднанні з кольоровими кроп-топами, блузами з рукавами-буфами, оверсайзними чи вкороченими жакетами та подовженими жилетами.

Попри те, що білі штани не є найпрактичнішою річчю в гардеробі, втім вони відмінно поєднуються з величезною кількістю літніх трендових речей, тож допоможуть створити не один стильний образ.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Білі штани одягайте на прогулянку з друзями, на побачення чи роботу, а надихнутися красивими аутфітами можна на сторінках улюблених блогерів.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне поєднує класичні білі штани з об’ємною ніжно-рожевою блузою з прозорого матеріалу з рукавами-буфами та великим бантом. Образ довершують нюдові туфлі-човники та біла сумка-клатч.



Модні образи з білими штанами / Фото з інстаграму

Португальська стилістка Софія Коельо білі штани доповнює в’язаним кроп-топом на зав’язках шоколадного відтінку. Аутфіт вона доповнила коричневими сонцезахисними окулярами та біло-чорними кросівками.



Модні образи з білими штанами / Фото з інстаграму

У холодний літній день британська модниця Алісія Родді обирає широкі білі штани поєднуючи з топом та зеленим бомбером. Доповненням до такого образу стали кросівки та оранжева сумка від бренду Balenciaga.



Модні образи з білими штанами / Фото з інстаграму



Модні образи з білими штанами / Elle



Модні образи з білими штанами / Elle



Модні образи з білими штанами / Elle



Модні образи з білими штанами / Elle



Модні образи з білими штанами / Elle



Модні образи з білими штанами / Elle



Модні образи з білими штанами / Elle