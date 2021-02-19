Як модниці носять спортивний костюм: цікаві ідеї, які ви захочете повторити

За останній рік спортивні костюми здобули чималу популярність. Їх почали одягати світові знаменитості не лише для прогулянок парками, але й для будь-яких виходів у місто.

Спортивні костюми нікому не встигли набриднути. Навпаки, стилісти навіть радять окремі елементи гардеробу розпаровувати та створювати нові образи. До прикладу, світшот від спортивного костюма носити з джинсами, а джоггери комбінувати з жакетами оверсайз.

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Та попри стильні комбінації, цілісні спортивні костюми все ще в тренді. Як їх носити, щоб виглядати модно, можна підгледіти у Пернілом Тейбек, Розі Шарьє, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Леоні Ганне, Софії Коельо та інших модниць, які зробили спортивний костюм улюбленим елементом гардероба.

Одним з найнесподіваніших, але водночас цікавих варіантів стилізації – спортивний костюм в поєднанні з чорним жакетом та перлами на шиї в дусі Коко Шанель. Такий комплект для носіння весною виглядає просто ідеально.

Пернілом Тейбек любить носити в парі зі спортивним костюмом кепку, яка на початку весни набере чималих обертів та стане ультрапопулярною. Француженка Каміль Шарьє не боїться кольорів, тож з сірим пальто та рожевим світшотом одягнула бейсболку кольору хакі.

Ікона стилю Розі Гантінгтон-Вайтлі підбирає аксесуари в тон всьому комплекту. Для тих, хто любить усвідомлений підхід до моди, це саме те, що потрібно.

З чорним жакетом і перлинами

З карамельним пальтом і білими черевиками

З сірим пальтом і кепкою

З жакетом і класичною сумкою

З довгим шарфом і шапкою

З сумкою-шопером та окулярами

Парний total look

З окулярами та прикрасами

З кепкою та сумкою в одній кольоровій гамі