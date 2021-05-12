В'єтнамки – найбажаніше взуття сезону: як їх носять відомі інфлюенсери

В'єтнамки декілька сезонів поспіль намагаються міцно закріпитися в трендах, втім лише цього року стали найбажанішим взуттям весняно-літнього сезону. Знаменитості вже продемонстрували вироби на підборах з квадратним носком, дуті сандалі на масивній підошві чи на маленьких підборах kitten heels.

Це взутя ідеально пасує до джинсів, костюмів, штанів, шортів, спідниць та суконь. Влітку уважніше придивіться до виробів чорного, білого, карамельного або молочного кольорів. Їх можна легко поєднати не лише з базовим вбранням класичних кольорів, але й комбінувати з яскравим одягом.

Читайте також Трендові джинсові спідниці цього літа: на які моделі варто звернути увагу

В'єтнамки пасують не лише для прогулянок по набережній або по пляжу. Інфлюенсери зробили все для того, щоб стильно вписати це взуття у міське життя. Тепер в'єтнамки чудово виглядають в парі зі штанним костюмом та сукнею-футляром. Які моделі в'єтнамок зараз на піку популярності – читайте далі.

На платформі

Зверніть увагу на моделі в'єтнамок з товстою підошвою. Влітку таку модель можна одягати не лише з шортами та футболками, але й одягати в прохолодний день в парі з джогерами та світшотом. Такі в'єтнамки впишуться не лише у спортивний образ, але й чудово підійдуть під сукні чи костюми зі спідницями.

Стилісти радять таке акцентне взуття врівноважувати аксесуарами – панамою або великою плетеною сумкою.

Дуті

Незвичайні в'єтнамки з дутими ремінцями цієї весни підкорили подіуми. Їх можна було побачити на показі Jil Sander, а також у новій колекції MM6 Maison Margiela. Найкраще це взуття комбінувати з аутфітом у стилі сафарі, до прикладу, бермудами та сорочкою оверсайз.

А от дуті в’єтнамки можна сміливо поєднувати з мінісукнею на тонких бретелях, як це зробила бразилійка Жизель Олівейра.

З квадратним мисом

У цьому сезоні багато дизайнерів зробили ставку на взуття з квадратним мисом. Велика частина таких моделей передбачає платформу, каблук або танкетку. Найкраще до такого взуття пасують костюми та подовжені жакети.

Плетені

Плетені в'єтнамки – хіт майбутнього літа. Тенденція включає в себе кроше, макраме, а також солом’яне та шкіряне переплетення. Плетену модель пропонує у своїй колекції придбати цього літа модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

На підборах

Цієї весни дизайнери віддали перевагу тонким підборам. Це відноситься не тільки до слінгбеків з гострим мисом, а й до в'єтнамок. Таке витончене взуття безперечно підійде до обтислих суконь та джинсів з необробленими краями.