Це взутя ідеально пасує до джинсів, костюмів, штанів, шортів, спідниць та суконь. Влітку уважніше придивіться до виробів чорного, білого, карамельного або молочного кольорів. Їх можна легко поєднати не лише з базовим вбранням класичних кольорів, але й комбінувати з яскравим одягом.

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В'єтнамки пасують не лише для прогулянок по набережній або по пляжу. Інфлюенсери зробили все для того, щоб стильно вписати це взуття у міське життя. Тепер в'єтнамки чудово виглядають в парі зі штанним костюмом та сукнею-футляром. Які моделі в'єтнамок зараз на піку популярності – читайте далі.

На платформі

Зверніть увагу на моделі в'єтнамок з товстою підошвою. Влітку таку модель можна одягати не лише з шортами та футболками, але й одягати в прохолодний день в парі з джогерами та світшотом. Такі в'єтнамки впишуться не лише у спортивний образ, але й чудово підійдуть під сукні чи костюми зі спідницями.

Стилісти радять таке акцентне взуття врівноважувати аксесуарами – панамою або великою плетеною сумкою.

Дуті

Незвичайні в'єтнамки з дутими ремінцями цієї весни підкорили подіуми. Їх можна було побачити на показі Jil Sander, а також у новій колекції MM6 Maison Margiela. Найкраще це взуття комбінувати з аутфітом у стилі сафарі, до прикладу, бермудами та сорочкою оверсайз.

А от дуті в’єтнамки можна сміливо поєднувати з мінісукнею на тонких бретелях, як це зробила бразилійка Жизель Олівейра.

З квадратним мисом

У цьому сезоні багато дизайнерів зробили ставку на взуття з квадратним мисом. Велика частина таких моделей передбачає платформу, каблук або танкетку. Найкраще до такого взуття пасують костюми та подовжені жакети.

Плетені

Плетені в'єтнамки – хіт майбутнього літа. Тенденція включає в себе кроше, макраме, а також солом’яне та шкіряне переплетення. Плетену модель пропонує у своїй колекції придбати цього літа модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

На підборах

Цієї весни дизайнери віддали перевагу тонким підборам. Це відноситься не тільки до слінгбеків з гострим мисом, а й до в'єтнамок. Таке витончене взуття безперечно підійде до обтислих суконь та джинсів з необробленими краями.