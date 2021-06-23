Cтрітстайлери вдало інтегрують в'єтнамки у найрізноманітніші образі та вносять в них розслаблений настрій. Поєднуйте в'єтнамки цього літа з сукнями в квітковий принт та з численними вирізами на талії, а також зі штанними костюмами, топами та бермудами.

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Якщо сумніваєтеся з приводу доречності в'єтнамок в тому чи іншому випадку, згадайте, як в 2000-х селебріті виходили у в'єтнамках на червоні доріжки. Гвінет Пелтроу поєднувала шкіряні в'єтнамки з лаконічним чорним платтям, а Гіларі Дафф поєднала пляжні тапки зі спідницею на низькій посадці.

Стилісти школи Selfish пропонують модні поєднання з в'єтнамками, які вже активно носять інфлюенсери.

В'єтнамки + костюмні речі – такі луки виглядають дуже невимушено і ефектно. Контраст структурованого жакета чи вишуканих штанів та спортивного взуття виглядає дуже ефектно.



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school

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В'єтнамки + легкі сукні та спідниці – така стилізація виглядає сучасно і свіжо, допомагає приглушити жіночність та сексуальність.



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school

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В'єтнамки + шорти – доволі зрозуміле поєднання, круто буде додати оверсайзну сорочку згори, щоб підтримати масивне взуття в образі.



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school

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В'єтнамки + денім – з джинсами, джинсовими спідницями, сорочками таке взуття виглядає органічно, щоб образ не був нудним можна проекспериментувати з кольорами, принтами чи цікавим кроєм речей.



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school



Стильні образи з в'єтнамками / Фото з інстаграму Selfish school