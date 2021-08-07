З появою на подіумах в'язаних новинок, дівчата, які гарно володіють гачком та спицями, намагаються повторити трендові моделі. Якщо ви задумались про покупку або створення нового кроп-топа чи сукні, ми розповімо, які моделі будуть актуальними.
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Які в'язані моделі варто придбати
Якщо ви прихильниця бралетів, шукайте натхнення у Magda Butrym. Бренд буквально закохує у свої стильні візерункові творіння, які втілені у різних кольорах та мають контрастне окантування. У колекції також можна знайти в'язані майки, спідниці та взуття.
Giaborghini, на противагу відвертим бралетам, створили скромну та водночас яскраву сукню у трендових відтінках. Вони поєднали жовті, оранжеві та рожеві нитки в одному образі. Така літня сукня чудово підійде для вечірніх прогулянок.
Marco Rambaldi творили красу у стилі печворк. Різнобарвні квіти, створені у техніці кроше, сплелись у кроп-топ та сукню, які бренд презентував і літній колекції.
Simonett створили універсальні в'язані моделі, які підійдуть як для спекотного літа, так у холодну пору. Трендовий топ дуже легко перетворити у жилетку. Одягніть його поверх маскулінного піджака і стильний осінній образ готовий.
Підхопив тенденцію на кроше і бренд ANTIK BATIK. Вони придумали унікальний та оригінальний дизайн для купальників, який втілюють за допомогою в'язаних візерунків.
Jonathan Simkhai теж хизуються своїми ручними творіннями у колекції SS2021. Бренд представив стильні літні моделі білих та блакитних відтінків (більше фото у каруселі).
Блогерка К’яра Ферраньї цьогоріч замість машинних виробів відомих брендів віддала перевагу унікальному вбранню ручної роботи. Дівчина красується у стильних тандемах з кроп-топа та спідниці на світлинах в інстаграмі.
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Стильними вбраннями діляться й інші інстаграм-інфлюенсерки.