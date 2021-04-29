В'язані речі – це не лише обов’язкові елементи гардероба в холодну пору. Весною та влітку їх також можна носити, оскільки в цей період представлено чимало в’язаних чи плетених одиниць.

В'язаний одяг прекрасно зарекомендував себе у весняно-літньому сезоні. Навіть попри те, що на вулиці тепло, все одно хочеться чогось нового та оригінального. Модний в'язаний одяг – це не лише затишні та практичні речі, але й красиві, стильні і привабливі предмети жіночого гардероба.

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Насправді в’язані речі надзвичайно універсальні, адже їх можна носити у повсякденному житті, поєднуючи зі шкіряними та тканинними штанами, джинсами, шортами, спідницями чи сукнями. В’язаний кардиган – must have усіх француженок незалежно від сезону. З ним вони міксують будь-який свій образ.

Серед топових виробів в’язаного одягу на весну, зверніть увагу на жилети, кардигани, бралети та сумки. Спекотно у них вам точно не буде, а от цікавий аутфіт завдяки цим елементам гардероба – вам забезпечений точно.

Модні в'язані речі

Жилет

Такий елемент можна сміливо носити як взимку, так і у прохолодні літні вечори поверх суконь чи сорочок. Знайти можна чи не у кожному магазині мас-маркету, а також в локальних брендах.



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest

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Бралет

Бралет ідеально підійде замість білизняного бра, як нижній шар під блейзер чи кардиган або ж як акцент у базовому образі.



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest

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Кардиган

"Найбільш очевидний, але часто недооцінений варіант. Можемо носити як верхній одяг, проміжний шар і навіть як самостійний топ поверх білизни", – йдеться у дописі.



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest

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Комплект (топ+шорти/спідниця/штани)

"Підійде як для домашнього гардеробу, так і для відпочинку за містом чи стильних аутфітів на прогулянку. Особливо популярними будуть комплекти-трійки шорти/спідниця/штани + топ + кардиган", – розповіла стилістка.



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest

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Сумка

Асортимент сумок цього сезону просто вражає. Звертайте увагу не лише на авоську, але й на моделі з в’язаними ручками, кишенями чи іншими декоративними елементами.



Актуальні в'язані речі на теплу пору року / Фото з Pinterest