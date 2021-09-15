На основі всіх показів модні експерти виділили 7 основних трендів, які показали дизайнери на Тижні моди. Вже з 17 вересня стартує Тиждень моди у Лондоні, тож поки що знайомимо вас з тенденціями, які будуть в моді у весняно-літній період 2022 року.

Партнерський матеріал Настінні каміни Dimplex Prism для квартири: сучасні моделі, які довершать ваш інтер'єр

Силуети 90-х

Мода на речі 90-х років перекочує в новий сезон. У новій колекції Victor Glemaud переважають приталені силуети, м’який трикотаж і тонкі тканини. Навесні в моді будуть сукні довжиною до щиколотки, які в юні роки обожнювала Гвінет Пелтроу, а також мікротопи і slip dress.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar

В’язані речі

Бренд Altuzarra повернувся до нью-йоркського Тижня моди. У 2022 році він запропонував не відмовлятися від речей, в'язаних гачком. Тепер в моді будуть не лише в’язані сукні або жилети, але й в’язані елементи в найнесподіваніших місцях – у зоні декольте і на талії.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Спідниця плісе

У новій колекції Tory Burch створив безліч спідниць-плісе та штанів-палаццо. Дизайнер вважає, що саме ці речі найбільш підходять для повсякденного життя.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar

Колорблокінг

Весняна колекція 2022 бренду Tom Ford наповнена фарбами і блиском. Дизайнер поєднав два і більше контрастних кольори в одному образі. Силуети одягу вільні та невимушені. Дизайнер створив колекцію, щоб довести, що вечірнє вбрання не обов'язково повинно бути обтислим і незручними, щоб виглядати сексуально.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar

Фруктовий принт

Колекція Staud була наповнена сукнями, спідницями, топами і сарафанами з зображеннями лимонів, яблук, апельсинів і літніх квітів. Палітра образів представлена від ніжного блакитного до яскравих оранжевого і фіолетового.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar

Пастельні відтінки

Колекція Jonathan Simkhai була пронизана пастельними відтінками (персик, фісташка, небесно-блакитний) і мінімалістичними силуетами.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar

Мереживо

Rodarte представив найяскравішу колекцію сезону: бахрома, вишивка, пір'я, мереживо, квіткові композиції з бісеру. Усі образи хочеться розглядати до дрібниць.



Речі з колекцій весна – літо 2022 / Harper's Bazaar