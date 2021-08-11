Зараз техніка кроше – в’язання за допомогою гачка, стала окремою тенденцією, якою захоплюються не лише модні інфлюенсери, але й такі провідні знаменитості, як Белла Хадід чи Кайлі Дженнер.
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В’язані гачком речі з’явилися на подіумах ще кілька років тому, втім лише цього сезону можна спостерігати значний розвиток тренду, який охопив майже всі елементи гардероба. Окрім того, в техніці кроше з’явився головний убір – панама, а віднедавна бренд Prada представив стильні в’язані шопери.
Зростанню цього тренду сприяла і орієнтованість суспільства на екологічність та підвищення цінності ручної праці, тому такі речі особливо цінуються.
В'язані вироби почали презентувати люксові марки, середній сегмент, і мас-маркет роздрібної торгівлі. Модні блогери власним прикладом показують ексклюзивність в'язаних суконь, топів, спідниць та костюмів.
Ажурна в'язка і найтонші бавовняні або шовкові нитки створюють своєрідний ефект вентиляції, тому в такому одязі буде комфортно навіть у найспекотніший день. До вашої уваги – модні в'язані речі, які ви маєте встигнути приміряти цього літа.
Топи
Це можуть бути як кроп-моделі, так і жилетки. Комбінуйте з денімовими шортами чи спідницею або ж із лляними виробами.
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Сукні/ спідниці
Сукні-сітки будуть доречними як поверх купальника на пляжі, так і в поєднанні з сукнею-комбінацією в межах міста.
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Комплекти
Шорти+топ чи штани/спідниця+блуза – виглядатимуть одразу як повноцінний образ, що спростить процес зборів уранці чи перед поїздкою.
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Сумки
Від трендових Prada до бюджетних H&M – кожен знайде модель для себе. Особливо доречно такі вироби виглядатимуть на пляжі, а також на контрасті зі структурованими міськими аутфітами.
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Приклади носіння в'язаних речей влітку / Фото з інстаграму Pump Your Studio