Білл Каннінгем був модним фотографом для New York Times, крім того, за своє життя він був дизайнером жіночих капелюхів і писав статті про моду для Wear Daily Daily та Chicago Tribune. Добірка його фотографій – у нашому матеріалі.

Роботи Каннінгема не відносились ні до вуличної зйомки, ні до фешн-фоотографії, також він не був папараці. Його цікавили тільки наряди, тому навіть зірки сприймали Білла Каннінгема без негативу та агресії. Про життя фотографа та його найкращі роботи, розповідає Cameralabs.

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Життя Білла Каннінгема та його шлях до модної журналістики

Білл Каннінгем був непідкупним журналістом, а на "полювання" за модними образами він виходив у звичайних чорних кросівках, синій куртці та з фотоапаратом.

До самої смерті він жив у маленькій квартирці в Карнегі-хол. У спадок він залишив приблизно 3 мільйони світлин, велика частина з яких ніколи не була опублікована.



Каннінгем на роботі / Фото styleinsider

Чому він став модним журналістом?

Першу пристрасть до моди він відчув у церкві ще на початку 1940-х.

Я ніколи не міг зосередитися на недільних церковних службах, тому що я вже зосередився на жіночих капелюхах,

– згадував Каннінгем пізніше.

У дорослому віці Каннінгем відкриє власне ательє, де виготовляв головні убори. До цього він працював кур'єром у кравця, потім влаштувався комірником в універмаг, де швидко навчився відрізняти гарні й якісні речі від повсякденних.



Джеррі Холл у Нью-Йорку, приблизно 1980 рік / Фото Білла Каннінгема



Цікавий лук молодого чоловіка / Фото Білла Каннінгема

Його бізнес не дуже окупав гроші, які були витрачені на матеріали, але Каннінгем був щасливий. Білла Каннінгема мобілізували в армію, але удача не залишила його – він служив в Парижі, де міг вільно відвідувати модні покази найкращих будинків.



Капелюхи в стилі нео-поп Джавітса й Уіттолла, Mudd Club, 1989 рік / Фото Білла Каннінгема

Досвід роботи із зірковими та богемними клієнтами підштовхнув Білла Каннінгема до журналістики – він став фотографувати модно одягнених людей на вулицях Нью-Йорка та розміщувати світлини в журналах Women's Wear Daily і Chicago Tribune.

Цікаві роботи Білла Каннінгема / Фото Сameralabs