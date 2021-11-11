Всесвітній день шопінгу: в яких магазинах купити модні светри на сезон осінь – зима 2021/22

11 листопада у світі відзначають Всесвітній день шопінгу. Нові речі в гардеробі – це завжди радість, особливо, якщо це актуальні одиниці, які ви будете часто одягати. Fashion 24 радить вам звернути увагу на стильні светри, які довершать ваші образи в холодну пору.

Зазвичай онлайн-магазини часто проводять акції у Всесвітній день шопінгу, під час яких певні товари можна купити зі значною знижкою. Магазини мас-маркету вже давно пропонують свій асортимент товару на сайтах, тож якщо маєте бажання придбати якусь нову річ – робіть ставку на модні светри.

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Бренди усіх цінових сегментів не залишаються осторонь високого попиту на ці елементи гардероба, тому асортимент у магазинах просто вражає. Цього сезону до трендових светрів належать вироби на замочку, суперпопулярними є светри у смужку та принт аргайл.

З приходом зими на перший план виступають светри зі скандинавськими мотивами, з об’ємним плетінням, а щоб додати своїм аутфітам особливої родзинки – обирайте светри з дитячим квітковим візерунком. Такий виріб на собі вже приміряла 33-річна шведська модель Ельза Госк.

Трендові светри на осінньо-зимовий сезон

З комірцем-поло



Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

У смужку



Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Зі скандинавськими мотивами



Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З вирізами



Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З принтами "ромби" чи "шахова дошка"

Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З об’ємним плетінням



Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З квітковим візерунком



Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio