Зазвичай онлайн-магазини часто проводять акції у Всесвітній день шопінгу, під час яких певні товари можна купити зі значною знижкою. Магазини мас-маркету вже давно пропонують свій асортимент товару на сайтах, тож якщо маєте бажання придбати якусь нову річ – робіть ставку на модні светри.
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Бренди усіх цінових сегментів не залишаються осторонь високого попиту на ці елементи гардероба, тому асортимент у магазинах просто вражає. Цього сезону до трендових светрів належать вироби на замочку, суперпопулярними є светри у смужку та принт аргайл.
З приходом зими на перший план виступають светри зі скандинавськими мотивами, з об’ємним плетінням, а щоб додати своїм аутфітам особливої родзинки – обирайте светри з дитячим квітковим візерунком. Такий виріб на собі вже приміряла 33-річна шведська модель Ельза Госк.
Трендові светри на осінньо-зимовий сезон
З комірцем-поло
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio
У смужку
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Зі скандинавськими мотивами
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio
З вирізами
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio
З принтами "ромби" чи "шахова дошка"
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio
З об’ємним плетінням
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio
З квітковим візерунком
Стильні светри на холодну пору року / Фото з інстаграму Pump Your Studio