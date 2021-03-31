Вовняний светр та шовкова сукня: Лілія Ребрик підкорює мережу стильним образом

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик знялась у стильній фотосесії, де підкорила бездоганним образом. Такий look чудово підійде для весняних прогулянок та світських виходів.

Телеведуча Лілія Ребрик впевнено диктує тренди українським модницям та щоразу вражає прихильниць своїми образами. Цього разу знаменитість продемонструвала цікаве поєднання різних типів одягу.

До слова Жизель Олівейра вразила ніжним образом у в'язаному топі та чорних штанах: фото

Трендовий образ Лілії Ребрик

Нещодавно телезірка вирішила знялась у красивій фотосесії, тож вирішила поділитися знімками з шанувальниками. Лілія Ребрик позувала перед камерою у шовковій сукні гірчичного кольору білизняного стилю довжини міді.

Щоб підкреслити тендітну фігуру, акторка одягнула зверху світлий вовняний светр, що став вдалим доповненням образу. Лілія Ребрик поєднала вбрання із замшевими туфлями з гострим носком у тон.

Зірка також прикрасила вуха масивними сережками-підвісками. Біляве волосся вона розпустила та вклала пишними локонами, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі золотистими тінями, а губи нафарбувала бежевим блиском.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик