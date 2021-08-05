Майбутнє за ними: Vogue розмістив на головній обкладинці року 8 моделей, які змінюють світ

Американський глянець Vogue презентував вересневий номер – найголовніший серед усіх впродовж цілого року. Саме у ньому редактори часто підіймають важливі питання та роблять особливі акценти. Цього разу вони продемонстрували світу 8 моделей, які, на їхню думку, змінюють індустрію та світ.

У новому випуску редакція Vogue продемонструвала, що кордони моди розширюються, і кожна людина може потрапити на обкладинку "біблії моди". На це не можуть повпливати колір шкіри, гендерна ідентичність чи її історія.

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У цьому випуску вісім американських моделей, які представляють нове покоління в моді, зустрілися з Vogue, щоб поміркувати про зміни в індустрії. Ласкаво просимо в новий світ,

– зазначають у журналі Vogue.

Хто потрапив у номер

Для нового номеру редактори обрали 8 знаменитих моделей:

Кайю Гербер – американська модель, донька Сінді Кроуфорд, дебютувала на шоу Calvin Klein у 16-річному віці;

Беллу Хадід – американська модель, одна з найвідоміших моделей сучасності;

Аноку Яй – американська фотомодель та біженка з Південного Судану, яка першою зі своєї країни відкрила шоу Prada;

Аріель Ніколсон – перша трансгендерна модель, яка взяла участь у показі Calvin Klein;

Шеррі Ши – американська модель, яка вперше дебютувала на Тижні моди у 2018 році;

Юмі Ну – перша пишнотіла модель азійського походження з Данії, яка знялася для журналу Sports Illustrated;

Precious Lee – перша темношкіра пишнотіла модель, яка вийшла на подіум шоу Versace.

Саме їх модні експерти вважають моделями у сучасній fashion-індустрії, які мають найбільший попит. Знімальна команда фотосесії, в якій взяли участь дівчата, переконана, що мода – це один з фронтів боротьби за рівні права і відкритість. Саме тому вони обрали жінок різних рас, розмірів, релігії та гендерної ідентичності.

"Я відчуваю, що мода отримала повідомлення про те, що підбір моделей з різних верств суспільства – це абсолютний мінімум. Люди починають розуміти, що справа не в "різноманітності", а в повазі, справа в гідності", – прокоментував один з учасників команди МакЧарен-Тран.

Журнал Vogue обрав 8 моделей, які змінюють світ: фото / Vogue