Vogue India представили обкладинку з одностатевою парою: ефектні кадри з фотосесії

Індійський глянець Vogue представили першу в історії країни обкладинку лютневого номера з одностатевою парою. До 2018 року такі стосунки в цій країні вважалися кримінальним злочином. За гомосексуальні зв'язки передбачалося покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 10 років.

Хайма Сімоес і Шруті Венкатеш вдалися до дуже рішучого кроку та з’явилися на обкладинці всесвітньо відомого глянцю.

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Дівчата вірять, що своїм вчинком вони "розбудять" суспільство, яке змінить своє ставлення до ЛГБТ-спільнот. Закохані позували в одному вбранні обіймаючи одне одного.

Одностатева пара познайомилася в Мумбаї в коледжі. Зараз вони працюють разом в компанії цифрового маркетингу. Моделінг для дівчат – хобі та додаткова робота. Зустрічаються Хайма і Шруті з 2017 року.

Хайма Сімоес розповіла в інтерв’ю, що повідомила своїм батькам про камінг-аут ще у 13-річному віці. У школі дівчина зазнала чималих знущань зі сторони однокласників, а от вдома її підтримали.

Мумбаї був першим місцем, де я могла бути тією людиною, якою хотіла. Мені пощастило жити в його космополітичних районах, де я можу одягатися так, як хочу, і займатися своєю справою, не привертаючи незручних поглядів, але все одно це ніколи не буває все повністю гладко,

– зазначила Хайма.

Сімоес і Венкатеш сподіваються, що майбутнє покоління ЛГБТ буде жити в кращому світі, де буде більше можливостей для працевлаштування, а права трансгендерних людей не обмежуватимуть.

Для зйомок у фотосесії стилісти підібрали для Хайми та Шруті квіткові жакети, штанні костюми бузкових відтінків, подовжений синьо-білий піджак та широкі штани.

Дівчата також позували в об’ємних літніх сукнях довжини міні та максі. Закохані з’явилися у чудових аутфітах, які складалися зі спідниць та подовжених светрів у парі з бежевим тренчем.

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