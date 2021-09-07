Влада Седан показала стильний осінній образ: нове фото дружини Олександра Зінченка

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка вже повернулася у форму після пологів та почала активно демонструвати свої стильні образи в мережі. Молода матуся поділилася новим образом в інстаграмі, за яким стежить понад пів мільйона прихильників.

Тележурналістка Влада Зінченко, більш відома під псевдонімом Влада Седан, працює кореспонденткою на каналі "Футбол 1/2". Також вона веде свій ютуб-канал, в якому ділиться з фанатами кадрами з особистого життя. Влада любить стильно одягатися, тож демонструє своїм прихильникам красиві образи.

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На новій світлині знаменитість позує у цікавому осінньому образі, який можна приміряти у вересні, поки погодні умови ще дозволяють носити босоніжки.

Образ Влади Седан

Дружина українського футболіста позувала перед камерою у плісированому светрі зеленого кольору. Подовжений виріб знаменитість доповнила сірими обтислими джинсами та зеленими босоніжками з квадратним носком.

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Свій стильний аутфіт журналістка довершила зеленою сумкою-клатчем. Біляве волосся Влада розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Також останнім завершальним штрихом стали прикраси. Дівчина одягнула мінімалістичні сережки, золотий годинник та браслет від знаменитого французького бренду Van Cleef & Arpels.



Модний образ Влади Седан / Фото з інстаграму журналістки