Віталіна Ющенко з донькою Доменікою відвідали Ukrainian Fashion Week: стильні образи

Донька третього президента України Віктора Ющенка прийшла на показ Ukrainian Fashion Week зі своєю донькою Доменікою. Віталіна Ющенко є частою гостею Тижня моди в Україні, тож її поява на новому шоу Ukrainian Fashion Week No Season 2021 не стала виключенням.

У п’ятницю, 5 лютого, в Україні стартував Тиждень моди. Цього року через пандемію коронавірусу організатори вирішили відмовитися від величезного скупчення людей, тож запровадили показ шоу в онлайн-форматі. Таким чином показ колекцій українських дизайнерів міг побачити кожен охочий.

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Окрім журналістів та фотографів, на світську подію завітали знаменитості, серед яких старша донька Віктора Ющенка – Віталіна. Образи бізнес-леді та її доньки Доменіки прикували чимало уваги в мережі.

40-річна Віталіна Ющенко з’явилася у синій сукні з рожевими вставками від Darja Donezz, оздоблена багатоярусною спідницею та багатоярусними плечиками у рожевому квітковому принті.

Ніжний образ Віталіна довершила балетками Dior та зібраною зачіскою. Серед аксесуарів, Ющенко зробила ставку на масивних сережках з перлин на вухах, намистом та каблучці оздоблену перлиною.

Доменіка Ющенко обрала чорний штанний костюм з приталеним жакетом та штанами кльош. Дівчина зібрала волосся прозорим трендовим крабиком для волосся, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Варто зазначити, що онука Віктора Ющенка взяла участь у пісенному шоу "Голос країни". Віталіна виконала пісню українського гурту KAZKA "Плакала". Однак після виконаної композиції, до неї не повернувся жоден тренер.

Дівчина розповіла, що 7 років мріяла про "Голос країни" і таки нарешті наважилася прийти. Пісню 20-річній Віталіні допоміг обрати її хлопець, а от дідусеві про свої плани вона не розповіла. Зіркові тренери порадили Доменіці набратися досвіду та пробувати свої сили ще.