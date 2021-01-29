10 модних виставок 2021 року, які неможливо пропустити

Цьогоріч через пандемію коронавірусу багато модних виставок пройде онлайн. Але затяті фешн-любительки не можуть пропустити нові події. Fashion 24 підібрав найкращі виставки світових дизайнерів, які варто відвідати.

Джерело: Vogue UA

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Модні виставки 2021 року

Alice: Curiouser and Curiouser

Де: Музей Вікторії й Альберта, Велика Британія

Коли: з 27 березня

Alice: Curiouser and Curiouser – це масштабний проєкт, на який давно чекали усі модниці. У ньому ви знайдете мотиви з книги Льюїса Керролла "Алісині пригоди у Дивокраї" та з ілюстрацій художника Джона Теннієла, перенесені на сучасну моду й культуру. Дизайнери вражатимуть незвичними костюмами, найхимернішими зразками сучасної моди від Iris van Herpen до Viktor & Rolf та яскравими експонатами: концептартом з екранізації Тіма Бертона 2010 року та календар Pirelli авторства фотографа Тіма Вокера. Виставка відбудеться 27 березня у музеї Вікторії й Альберта.



Виставка Alice: Curiouser and Curiouser / Фото vam.ac.uk

Рут Е. Картер: афрофутуризм у дизайні костюмів

Де: SCAD FASH Museum of Fashion + Film, США

Коли: з 12 вересня

Рут Картер – відома на весь світ дизайнерка завдяки своїм новаторським костюмам. У 2018 році вона отримала звання найкращої художниці з костюмів за створення образів для фільму "Чорна пантера". Як зазначає сама дизайнерка, на нові ідеї її надихають книги, музеї, історичний текстиль та артефакти. На виставці, яка відбудеться 12 вересня, покажуть шістдесят костюмів, ескізів і прикрас, які створила Рут Картер за останні 40 років у кіно. Оформив виставку художник Брендон Седлер, який працював над декораціями до "Чорної пантери".

Клаудія Шкода: Dressed to Thrill

Де: Культурфорум, Німеччина

Коли: з 11 лютого по 24 травня

Це перша масштабна мультимедійна виставка, де буде представлено близько 200 робіт Клаудії Шкоди та її компаньйонів, таких як Мартін Кіппенбергер, Лучано Кастеллі, Ульріке Оттінгер, Табеа Блуменшайн, Крафтверк, Джим Ракете та багато інших. Вони зробили свій внесок у розвиток андеграундної сцени Західного Берліна 1970-х і 1980-х. Із дизайнеркою пов'язано цікавих історій. До прикладу, у 1975 році Клаудія Шкода з друзями орендувала порожню фабрику в берлінському Кройцбергу та назвала її Fabrikneu. Це місце стало магнітом для художників, музикантів і режисерів. У 1977 році художник Мартін Кіппенбергер зробив 1000 світлин Fabrikneu і встановив їх як подіум для демонстрації сміливих в'язаних виробів Skoda. Через 5 років, Шкода, за порадою друга Девіда Бові, відкрила свою першу крамницю в Нью-Йорку, а відтак повернулася до Берліна, де відкрила магазин на вулиці Кудамм. Поринути назад в ці історичні моменти охочі можуть з 11 лютого по 24 травня.



Клаудія Шкода: Dressed to Thrill / Фото museumsportal-berlin.de

Fashion Photography From The 1990s. Кураторська виставка Клаудії Шиффер

Де: Музей Кунстпаласт, Німеччина

Коли: осінь 2021

Клаудія Шиффер – відома німецька модель та акторка. Свою кар'єру вона розпочала на початку 90-х. Спершу Клаудія переїхала до Парижа та знялась для обкладинки журналу Elle, а згодом отримала вигідний контракт на показ мод від будинку Chanel. Цей контракт – рекламна кампанія для Guess Jeans – та кілька інших довгострокових контрактів з Revlon зробили її однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі.

Торік моделі виповнилося 50 років, і вона дебютує в артсвіті, опікуючись роботами тих, хто допоміг їй стати всесвітньо відомою. Серед них – Еллен фон Уверт, Юрген Теллер і навіть Карл Лагерфельд. Виставка Fashion Photography From The 1990s – це її особистий погляд на модне десятиліття, і вона містить світлини та пам'ятні речі з власного архіву, а також музику й відео для передання тієї атмосфери. Відвідати її охочі зможуть восени.

"Алая і Баленсіага: скульптори форми"

Де: Музей Balenciaga, Іспанія

Коли: з 29 квітня по осінь 2021

Аззедін Алая – це відомий французький модельєр та дизайнер взуття, який став популярним у 80-і роки. Настрій епохи, поведінка жінок, які ставали все більш самостійними й емансипованими, співпадали з баченням краси самого Алаї – фаната підкресленого й "сильного" силуету. Його навіть називали королем обтислих суконь, адже вони мали вигляд другої шкіри й ліпили з жіночого тіла скульптуру.

Більше сорока років Аззедін Алая збирав роботи модних дизайнерів, яких шанував. Його пристрастю були сукні 1930 – 1950 років, а з-поміж дизайнерів тієї епохи він найбільше цінував Крістобаля Баленсіагу. Тому на цій виставці, яка відбудеться з 29 квітня по осінь 2021 року, буде представлено 120 творів двох дизайнерів.



Виставка "Алая і Баленсіага: скульптори форми" / Фото itsliquid.com

Reinvention and Restlessness: 1990s Fashion

Де: Музей моди й текстилю, США

Коли: осінь 2021

Восени відбудеться виставка про сучасних митців і дизайнерів, які творять сьогоднішню моду. Це Том Форд, Джон Гальяно, Олександр Макквін, Марк Джейкобс та інші. Саме вони подарували світу гранж, деконструкцію, популяризували "робочі" тканини, ефектні модні шоу й відродили Будинки високої моди. Цими постатями захоплювались багато людей. На виставці покажуть, як бачення цих дизайнерів інтерпретували у власних творах знамениті фотографи Корін Дей, Inez & Vinoodh і Стівен Майзель. У березні також йде однойменний фотоальбом Reinvention and Restlessness.

Виставка Сари Мун

Де: Шведський музей фотографії, Швеція

Коли: з 5 березня по 30 травня

Сара Мун – це відома французька фотохудожниця та фотографиня. Її виставки проходять по всьому світу, в тому числі в Москві, Нью-Йорку, Шанхаї та Кіото. Цьогоріч їй виповнюється 80 років, і Шведський музей фотографії в Стокгольмі відзначає цю дату великою виставкою. Усі зображення Мун просякнуті сюрреалізмом і нагадують нам про стару фотографію, незалежно від того, чи це фото для кампаній Comme des Garçons і Issey Miyake, чи портрети друзів або краєвидів Парижа. На виставці, з 5 березня по 30 травня, будуть представлені роботи для фотокниг Circuss і L'Effraie, натхнені розповідями Ганса Крістіана Андерсена.



Виставка Сари Мун / Фото vam.ac.uk

Oceanista – Fashion & The Sea

Де: M/S Maritime Museum, Данія

Коли: червень – вересень 2021

Однією з найкращих виставок цього року буде презентація дизайнерських колекцій на морську тематику. Купальники, взуття для яхтингу, тільники та багато іншого – все це можна буде переглянути у Морському музеї у Данії з липня до серпня. На виставці покажуть образи Жан-Поля Готьє, Chanel, Balenciaga, Maison Margiela, Off-White і знамениті блискучі водні сукні Iris van Herpen.

"З Парижа до Голлівуда: стиль і вплив Веронік Пассані та Грегорі Пека"

Де: Denver Art Museum, США

Коли: з 14 березня по 20 червня

На виставці, яка відбудеться з 14 березня по 20 червня, представлять сімейні фото Веронік Пассані та Грегорі Пека, а також модні образи з особистих архівів Веронік. Як відомо, Веронік Пассані була 20-річною журналісткою видання France Soir, коли її відрядили взяти інтерв'ю в кінозірки Грегорі Пека на зйомках фільму "Римські канікули". Це стало початком роману, який тривав до смерті Грегорі Пека у 2003 році. Переїхавши в Голлівуд, модниця привезла із собою паризький шик і стала справжньою іконою стилю. Вона носила Givenchy і вбрання Ів Сен-Лорана та представляла футуристичні образи Андре Куррежа в США.



Веронік Пассані та Грегорі Пека / Фото Alchetron

Виставка до 100-річчя Гельмута Ньютона

Де: Helmut Newton Foundation, Німеччина

Коли: з 3 червня по 23 січня

Гельмут Ньютон легендарний модний фотограф, якому торік виповнилось 100 років. Масштабну виставку до дня народження іменинника перенесли через карантинні обмеження. Тому цього року вона відбудеться двічі: влітку у Берліні, а потім вирушить до міланського Palazzo Reale. На ній покажуть 300 світлин авторства Ньютона включно з портретами й знімками для модних журналів.

Автор: Соломія Борух