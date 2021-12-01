Високий хвіст і сукня з бахромою: Леоні Ганне вразила мережу аутфітом у морозяний день

Популярна німецька інфлюенсерка тепер стала частою гостею червоних доріжок. Напередодні білявка прилетіла на на модну церемонію British Fashion Awards та вразила всіх своїм образом.

Модниця ретельно готується до кожного світського виходу. Щоразу вона здобуває більшу популярність завдяки своїм розкішним сукням. Леоні любить моду і стильне вбрання, володіє бездоганним смаком, тож стилізуванням її образів надихаються майже 4 мільйони прихильників.

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Образ Леоні Ганне

На червоній доріжці у Лондоні в концертному залі Альберт-холл фешіоніста з’явилася у рокішній сукні. Леоні Ганне обрала рожеве плаття з бахромою на довгий рукав. Коротку сукню доповнював довгий шлейф, а сексуальності образу додала відкрита спина.

Сукню повністю всіяну бахромою модниця обрала від бренду Celia Kritharioti. У морозяний день інфлюенсерка позувала на вулиці в сріблястих босоніжках від Jimmy Choo.

Ефектний образ Леоні доповнила мінімалістичними коштовними сережками від Tiffany & Co. Гламурний образ зірка стрітстайлу зробила завдяки насиченому макіяжу та ефектній зічісці. Біляве волосся Леоні зібрала у високий кінський хвіст, який став чудовою родзинкою до її аутфіту.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму