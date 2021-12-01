Модниця ретельно готується до кожного світського виходу. Щоразу вона здобуває більшу популярність завдяки своїм розкішним сукням. Леоні любить моду і стильне вбрання, володіє бездоганним смаком, тож стилізуванням її образів надихаються майже 4 мільйони прихильників.

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Образ Леоні Ганне

На червоній доріжці у Лондоні в концертному залі Альберт-холл фешіоніста з’явилася у рокішній сукні. Леоні Ганне обрала рожеве плаття з бахромою на довгий рукав. Коротку сукню доповнював довгий шлейф, а сексуальності образу додала відкрита спина.

Сукню повністю всіяну бахромою модниця обрала від бренду Celia Kritharioti. У морозяний день інфлюенсерка позувала на вулиці в сріблястих босоніжках від Jimmy Choo.

Ефектний образ Леоні доповнила мінімалістичними коштовними сережками від Tiffany & Co. Гламурний образ зірка стрітстайлу зробила завдяки насиченому макіяжу та ефектній зічісці. Біляве волосся Леоні зібрала у високий кінський хвіст, який став чудовою родзинкою до її аутфіту.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму