Восени в інстаграмі модниці показали всім несподіване, але досить практичне взуття – високі гумові чоботи з тракторною підошвою. І поки всі минулого сезону придивлялися до такої моделі взуття, вже у березні такі чоботи будуть в гардеробі кожної модниці.

Джерело: 24 канал

Навесні, коли погодні умови ще не дозволятимуть прогулятися в делікатному взутті, гумові чоботи займуть своє чільне місце та домінуватимуть серед іншого взуття.

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Fashion-експерти кажуть, що такі чоботи стануть вигідною інвестицією у ваш гардероб і прослужать не один сезон. Найбільшу популярність отримали гумові чоботи після того, як їх представив на модному показі бренд Versace. Вони сподобалися streetstyle-зіркам, тож згодом вони застосували це взуття у своїх аутфітах.

Весною гумові чоботи стануть особливо популярними, адже в дощову погоду не дадуть ногам промокнути та змерзнути. Дівчата одягають таке взуття не лише з улюбленими джинсами, але й стилізують з сукнями та тренчами, як показала на своєму прикладі німецька блогерка Леоні Ганне.

Зірка стрітстайлу одягнула бежеву коротку сукню з коміром, накинувши зверху тренч довжини міді. Стильний аутфіт вона поєднала з білими гумовими чоботами.

Португальська стилістка Софія Коельо також радить одягати гумові чоботи з бежевим френчем, але модниця тут особливу ставку зробила на контрасті. До світлого тренчкоту вона застосувала чорне взуття. Врівноважити look допомагають чорна сумка та сонцезахисні окуляри.

Голландська фешіоніста з іранським корінням Негін Мірсалехі створила бездоганний образ завдяки маленькому чорному платтю, бежевому тренчу та високим чоботам. Особливого шарму її аутфіту додавало кучеряве волосся. Прості деталі можуть перетворити ваш образ з буденного в святковий.

Оверсайз перебуває на піку популярності, тож якщо ви любите виглядати стильно та оригінально – приміряйте об’ємний жакет в парі з в’язаним светром з високою горловиною, як це зробила Емілі Сіндлев.

Жакет у свої образи також додала Матильда Джерф. Інфлюенсерка зі Швеції одягнула чорний жакет з короткими шортами та білим світшотом. Образ вдосконалили сірі гумові чоботи та сумка Dior.