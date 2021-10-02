Повернення 2000-х

Витягуйте з гардеробу речі мами чи бабусі, адже наступної весни вони обов'язково стануть вам у пригоді. Сексуальність, глибокі вирізи, джинси з низькою посадкою, напівпрозорі блузи – все, що ще недавно намагалась оминати молодь та любителі оверсайз.

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Dolce & Gabbana одягнули моделей у топи з принтами JLO, звірині принти та чоботи із загостреними носами, але найбільшу увагу привернули образи з білизною, яку більше не намагаються приховати під одягом, а тепер вона може доповнювати ваш образ та робити його стильним та сексуальним.



Елементи золотого, бісер, паєтки

Беріть всі свої блискучі прикраси та комбінуйте з будь-яким одягом. Наприклад, з чорними платтями з глибокими вирізами та масивними аксесуарами, як це зробив Balman на Тижні моди в Парижі. Також, за версією Prada, стильно виглядатимуть кофти та накидки з паєтками у стилі 2000-х.

Скінні і бандани

Оверсайз залишаємо на зиму, а весною та літом варто звернути увагу на обтягуючі моделі, щоб підкреслити свою фігуру, позбавитись комплексів та додати сексуальності своєму тілу. Час йти проти стереотипів, пробувати щось нове та виглядати яскраво та впевнено. Саме це показав Versace на подіумі в Мілані та представив колекцію латексних скінні суконь і новий тренд у 2022 році.

Тепер косинки та бандани також можна стильно поєднати як зі "спортом", так і з класикою чи кежуал-образом. Це може стати обов'язковим аксесуаром в гардеробі, вони не займають багато місця, їх можна купити багато різних кольорів, і продаються вони будь-де та коштують недорого. До речі, це стильно виглядає не лише літом, а й в поєднанні з пальтом восени.



Джіджі Хадід у латексній сукні Versace на Milan Fashion Week / Фото з інстаграму Versace

Класика + спорт

Тут нам показали, як можна носити худі з класичними костюмами чи вечірні плаття з баскетбольними пов'язками на голову. Справжній рай для стилістів та відкритий простір для творчості і фантазій. Жодних обмежень та правил, які сковують любителів класики та спорту. Вперше такі образи цього року помітили на вулицях Парижу напередодні модних показів, а Brandon Maxweel показав їх на подіумі.



Paris Street Style, Brandon Maxweel / Фото Vogue

Яскраві кольори

Цього року святкового настрою додали навіть ті бренди, що любителі пастельних та нюдових кольорів. Рожевий тренч у Max Mara, жовтий костюм в Dior чи яскраві пальта на показі Prada в Мілані. Чудово доповнюють такі луки кольорові аксесуари чи окуляри з широкою оправою.



Гості Milan Fashion Week / Фото @arumstreetstyle

Взуття

Висока платформа та ботфорти – мастхев до будь-якого образу наступної весни. Стиль 2000-х повертається, а разом з ним – і взуття з завуженими носами та сандалі-гладіатори на зав'язках до колін.



Взуття на масивній підошві / Фото @arumstreetstyle

Автор: Софія Бігайло