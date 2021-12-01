Вірджил Абло не дожив 3 дні до показу колекції Louis Vuitton: як світ вшанував дизайнера

У ніч на 1 грудня в Маямі відбувся показ останньої колекції креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton Вірджила Абло. Модельєр та засновник бренду вуличного одягу Off-White помер 28 листопада на 42 році життя.

У Маямі на морському стадіоні відбувся показ вбрання чоловічої лінії Louis Vuitton сезону весна – літо 2022. Перед смертю Вірджил відчував, що почуває себе дуже погано, втім і він, і його дружина попросили організаторів не скасовувати показ, який був запланований на 1 грудня не дивлячись ні на що.

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Весняну колекцію назвали "Вірджил був тут". Показ пройшов на вулиці, а замість звичного подіуму моделі дефілювали поміж багатьох берізок, які стали основним елементом декорацій.

Остання колекція модельєра є відсилкою до міського стилю і кутюрного одягу люксового французького бренду. Чорний костюм-двійка з шовкового матеріалу довершили масивними гірськолижними рукавичками, костюм спортивного крою - витонченим капелюхом.

"Вірджил був не лише другом, відмінним співробітником, творчим генієм, а й одним із найкращих культурних комунікаторів нашого часу. Він підготував ґрунт для майбутніх поколінь. Як той, хто підтримував своє ком'юніті через благодійність, він був вічним оптимістом, який вірив, що все можливо", – зазначив Майкл Берк, голова правління та генеральний директор Louis Vuitton.

Вшанувати пам’ять друга та побачити останню колекцію, яку створив дизайнер прийшли його друзі Ріанна, A$AP Rocky, Белла Хадід, Фаррелл Вільямс і Каньє Вест. Останній возз’єднався зі своєю дружиною Кім Кардашян, з якою вони ще офіційно нерозлучені та донькою Норт. На відміну від багатьох інших, популярна сім’я прийшла в чорному, траурному одязі.



Кім Кардяшян з сім'єю на показі в Маямі / Фото з інстаграму

Наприкінці шоу запустили салют з ініціалами VA, а потім і напис Virgil was here. Особливою декорацією став величезний монумент Вірджила.



Вірждила Абло вшанували у Маямі / Фото з інстаграму



Вірждила Абло вшанували у Маямі / Фото з інстаграму

Вірджил Абло приєднався до Louis Vuitton у березні 2018 року та створив для люксового бренду 7 колекцій. Журнал Time у 2018 році включив Абло до списку 100 найвпливовіших людей у світі. У вересні 2021 року Вірджил Абло прилетів до Києва зі своїм діджей-сетом.

Остання колекція Вірджила Абло для Louis Vuitton: дивіться відео онлайн