Канадська модель Вінні Гарлоу одягнула на вечірку Оскара-2021 розкішну голубу сукню Georges Hobeika. Фантастичний ауфіт знаменитості вже захопив мережу.

26-річна модель з хворобою вітиліго Вінні Гарлоу з’явилася на традиційній вечірці після церемонії вручення кінонагород. Свій вибір знаменитість зупинила на фантастичній голубій сукні від ліванського бренду Georges Hobeika.

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After-party відбулося у камерній обставновці. В умовах пандемії вечірка пройшла у мінімальному складі гостей, серед яких помітили супермодель Вінні Гарлоу. Вечірку цієї ночі влаштували у честь американської соул-співачки та актриси Андри Дей.

Вінні одягнула голубу сукню, що складалася з топу без бретельок, з великою кількістю воланів, які прикривали одне плече та довгої спідниці зі шлейфом з глибоким розрізом.

"Ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret в тон до сукні обрала голубі босоніжки на підборах із довгими зав’язками. Довговолоса красуня зробила локони та насичений макіяж.

Візажисти нафарбували повіки коричневими тінями та зробили погляд виразнішим завдяки чорному олівцю для очей. Яскравий макіяж довершили губи нафарбовані рожевим блиском.

Від прикрас на шиї та руках Вінні Гарлоу відмовилася, довершивши образ лише мінімалістичними сережками.

Фотографи зробили кадр, коли супермодель виходила з машини, а також поруч з 36-річною американською співачкою Андрою Дей. Вона позувала у сірій лаконічній сукні на бретелях всипаних камінням.



Вінні Гарлоу одягнула фантастичну сукню / Getty Images



Вінні Гарлоу одягнула фантастичну сукню / Getty Images