Вікторія Бекхем вийшла у світ з вінтажною сумкою Chanel, яка коштує 160 тисяч гривень: фото

Британська співачка та модельєрка Вікторія Бекхем розбурхала мережу новим образом. Дизайнерка показала трендові джинси сезону, які варто приміряти цієї осені.

Вікторія Бекхем з 2008 року випускає одяг, сонячні окуляри, парфуми під власним брендом. Нещодавно знаменитість представила капсульну денімову колекцію VBdenim, у яку увійшли класичні сині джинси та сорочки вузького крою. Новинку на собі взялася приміряти популярна ікона стилю.

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Образ Вікторії Бекхем

17 вересня у Лондоні стартує Тиждень моди, втім нову колекцію Вікторія Бекхем презентувати не буде. Компенсувати пропущений показ знаменитість вирішила публікуванням новинок у своєму інстаграмі. Вона одягнула сині джинси зі своєї колекції. Денімовий виріб вона підкотила та довершила коричневим ременем.

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"Без розуму від моїх нових джинсів. Ідеальні для цієї погоди. Вони дуже зручні", – написала дизайнерка.

Зверху Вікторія одягнула класичний сірий світшот. Знаменитість довершила образ червоними босоніжками з блискітками. Любителька сумок Hermès цього разу доповнила образу культовою стьобаною сумкою від Chanel.



Новий образ Вікторії Бекхем / Фото з інстаграму дизайнерки



Новий образ Вікторії Бекхем / Фото з інстаграму дизайнерки

Вінтажний аксесуар з позолоченою монограмою та золотистим ланцюжком Вікторія Бекхем придбала ще у 2008 році. Зараз така модель сумки коштує на сайті 160 тисяч гривень.



Вікторія Бекхем з культовою сумкою Chanel, 2008 рік / Фото з Vogue