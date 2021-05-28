Вікторія Бекхем показує, які джинси додають стрункості: стильний образ

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем рідко з’являється перед камерами папараці, однак якщо вже потрапляє, то демонструє бездоганний образ. Нещодавно знаменитість показала аутфіт, який складається з базових елементів гардероба.

Вікторія Бекхем обожнює лаконічний стиль, прості силуети та монохромні образи. Вона завжди чудово виглядає вдома, на прогулянці чи на робочих зустрічах.

Читайте також Пріянка Чопра знялася в розкішних образах для австралійського Vogue: фото

Знаменитість найчастіше можна побачити в джинсах різних моделей та фасонів. Для образів в стилі кежуал Вікторія носить джинси з оверсайз-светром або білою сорочкою, а для аутфітів на вихід вибирає поєднання джинсів з водолазками і блузами. На додаток до образу Вікторія додає великі сонцезахисні окуляри.

Образ Вікторії Бекхем

Знаменита британська дизайнерка та ексспівачка Вікторія Бекхем поповнила історію своїх виходів ще одним модним образом.

На зустріч з друзями бізнесвумен одягнула святкову білу блузу з рюшами, поверх якої накинула білий піджак прямого крою від Off white. Строгий верх знаменитість розслабила трендовими синіми джинсами кльош. Таку модель носять всі героїні стрітстайлу.

Образ Вікторія Бекхем доповнила взуттям на підборах. Поєднання джинсів та підборів – ідеальна стилізація для того, щоб зробити ноги візуально не лише довшими, але й стрункішими.

Дизайнерка є палкою прихильницею сумок від Hermes, тож обрала для свого виходу аксесуар коричневого кольору. Свій аутфіт знаменитість доповнила чорними сонцезахисними окулярами півмісяцями та чорною маскою.



Стильний образ Вікторії Бекхем / Фото з інстаграму



Стильний образ Вікторії Бекхем / Фото з інстаграму