Успішна дизайнерка, мама чотирьох дітей, дружина відомого футболіста та ексучасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем привідкрила завісу палким прихильникам її однойменного бренду. На своїй сторінці, за якою стежать 29 мільйонів людей зі всього світу, знаменита модельєрка показала сукню з нової колекції Spring – Summer 2022.

Цікаво Жакет кольору фуксії – ефектна річ в гардеробі: модний образ показує Емілі Ратажковскі

"Офісний одяг замінила на найкращу вечірню сукню з моєї останньої колекції. Мені подобається увага до деталей у рукавах, на блискавці та вирізах. Вона виготовлена з дивовижного металевого трикотажу, завдяки чому її також зручно носити", – зазначила дизайнерка.

Образ Вікторії Бекхем

Знаменитість одягнула темно-зелену сукню довжини максі з подовженими рукавами та відкритими плечами. Ланцюжковий принт на сукні – новий фірмовий стиль у колекції Вікторії Бекхем. Сукня приталена на верху вдало підкреслює струнку талію, а розкльошений фасон спідниці додає їй особливого шику.

Улюблена сукня дизайнерки з її нової колекції весняно-літнього сезону коштує 36 тисяч гривень. На фото Вікторія позувала з розпущеним волоссям та ніжним макіяжем.



Ефектний образ Вікторії Бекхем / Фото з інстаграму дизайнерки