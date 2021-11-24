Викиньте їх негайно: 7 шапок, які зіпсують увесь ваш образ

Зараз стрітстайл-зірки та модні інфлюенсери залюбки доповнюють свої зимові образи шапками, а ходити без неї в холодну пору року вважається моветоном. Модних верхніх уборів є чимало, тож особливу модель для себе знайде кожна дівчина. Та попри все, деякі шапки ще мають місце в гардеробах, втім від них треба позбутися, адже вони можуть кардинально зіпсувати образ.

Колись ми дуже не любили шапки, і лише чекали можливості, аби їх зняти. Тепер шапка вважається стильним елементом доповнення до зимових образів, незалежно з чим – шубою, пуховиком чи дублянкою.

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Щоб не зробити образ у холодні дні застарілим – радимо ознайомитися з моделями шапок, які більше не варто носити.

Шапка зі стразами

Шапка зі стразами – ознака поганого смаку та й до того ж вона ні під що підходить. Відмовтеся від таких верхніх уборів, замінивши їх однотонними акуратними шапками, які будуть стильно виглядати.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest

Шапка без відвороту

Шапка без відвороту практично майже нікому не підходить. Краще придивіться до утеплених беретів. У них теж немає відвороту, втім виглядають вони значно краще.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest

Спортивна шапка

З плином часу дедалі більше речей зі спортивного гардеробу перейшли до повсякденного. За порадами стилістів залишіть спортивні шапки для активного відпочинку на вулиці, носити їх у повсякденному житті не стильно.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest

Шапка з тонкого трикотажу

Шапка з тонкого трикотажу – це тренд з минулого десятиліття. Зараз вони вже більше не модні, тому варто їх прибрати зі свого гардероба.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest

Шапка з великими написами

Шапки з великими написами теж давно потрапили до списку антитрендів. Попри те, що логоманія повертається в моду, поки що на головних уборах вона буде недоречною.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest

Шапка з хутряним помпоном

Здається, про те, що ця шапка абсолютний антитренд в зимову пору знають вже всі. Ймовірно, вони повернуться в моду так само різко, як і прийшли, але зараз не варто доповнювати ними стильні дублянки чи шуби.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest

Шапка неонового кольору

Fashion-інфлюенсери влітку не встигали змінювати свої образи один за одним у неонових кольорах, втім шапки яскравого рожевого чи салатового варто заховати подалі. Цей мікротренд ідеально виглядав на окремих одиницях речей, але флуорисцентні шапки можуть зіпсувати увесь аутфіт.



Антитренди шапок 2021/22 / Фото з Pinterest