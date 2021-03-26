День народження Гуччіо Гуччі: як офіціант створив люксовий бренд Gucci

Gucci – італійський бренд, який спеціалізується на створенні одягу, взуття та аксесуарів класу люкс. Модний будинок знають та люблять люди різного соціального статусу та віку. 26 березня 2021 року виповнюється 130 років з дня народження Гуччіо Гуччі, тож Fashion 24 розповість вам, який шлях був пройдений, щоб досягнути небачених висот та успіхів.

Шлях до створення Gucci

Гуччо Гуччі народився 26 березня 1891 року в Італії у Флоренції в сім'ї простого ремісника. Батько Гуччіо торгував солом'яними капелюхами, саме тому в маленького хлопчика була пристрасть до бізнесу ще змалку.

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Коли йому виповнилося 23 роки, у 1904 році він відкрив власну майстерню кінної упряжі, яку назвав "Дім Гуччі". Проте через брак досвіду, майстерня через деякий час зазнала краху та закрилася.



Гуччіо Гуччі

Довго не засмучуючись, хлопець вирушає шукати успіху в іншу країну. Своїх 10 довгих років Гуччіо проживає у Лондоні та працює в готелі Savoy на різних незначних роботах, серед яких – робота офіціанта. Спостерігаючи за гостями готелю, майбутній дизайнер почав звертати увагу на особливості багатих та заможних людей, їхні потреби, повадки та бажання. Саме в цей час, засновнику величного бренду, приходить ідея про створення власної фірми, яка вироблятиме сумки преміум-класу.

Зародження бренду Gucci

У 1921 році Гуччіо Гуччі повертається до Італії, щоб запустити власне виробництво виробів з натуральної шкіри. Через рік у Флоренції відкривається перший магазин Gucci, в якому продаються кінська збруя, одяг для жокеїв, валізи і сумки. До речі, саме в цьому році бренду виповнюється 100 років з часу заснування.

Всі вироби зроблені з високоякісної шкіри. Модний будинок Gucci отримав велику популярність серед найкращих наїзників, які з великим задоволенням вибирали спорядження бренду для участі в змаганнях. Найкращі наїзники Європи тільки й мріяли виступати в костюмах від Gucci.



Майcтерня Gucci у 1953 році

У той час, коли улюблена робота приносила плоди, популярність та прибуток, Гуччіо не сачкував у сімейному житті, ставши батьком шістьох дітей. Важливим помічником у роботі модного будинку стає старший син Альдо. Саме він у 1993 році придумує фірмовий знак з переплетених між собою букв, GG, які символізуватимуть ім'я батька та засновника бренду – Гуччіо Гуччі.

Справи у Gucci йдуть настільки добре, що вже у 1937 році майстерня перетворюється у фабрику, у якій починається випуск жіночих сумок, валіз та рукавичок. Через рік у Римі на престижній вулиці Via Condotti відкривається перший бутік Gucci.



Одрі Гепберн в крамниці Gucci у Римі

Gucci після смерті засновника

У 1953 році з'являється культова модель сумки Gucci – Bamboo Bag. Дизайн сумки був виконаний у вигляді сідла, а її характерною рисою була бамбукова ручка. Згодом бренд почав випускати годинники, краватки і відкрив магазин в Нью-Йорку на 5-ій Авеню. Цього ж року помирає засновник бренду Гуччіо Гуччі.



Сумка Gucci

Після смерті батька, як зазвичай буває, почалася справжня боротьба за спадок. Після численних чвар, половина акцій компанії перейшла старшому братові Альдо і він офіційно очолив будинок моди Gucci та переїхав жити до США.



Бруна і Альдо Гуччі

З 1960 по 1970-ті роки магазини відкриваються у багатьох країнах, таких як Франція, Англія, Японія та Корея. Одяг бренду почав користуватися шаленою популярністю, тож його залюбки носили видатні люди.



Сумка Gucci Dionysus City Bags

У легендарному фільмі "Римські канікули" Одрі Хепберн з'явилася в фірмовому шовковому шарфі від Gucci і танцювала в мокасинах від модного будинку.

Актриса Грейс Келлі протягом довгого часу була обличчям Gucci. На весіллі Грейс Келлі і принца Монако Реньє III кожен з присутніх гостей отримав в подарунок шарф Gucci, а самій компанії був привласнений статус офіційного постачальника королівського двору європейського князівства.



Шовковий шарф для Грейс Келлі

Перша леді США Жаклін Кеннеді часто з'являлася на публіці з маленькою сумочкою Gucci через плече. Згодом ця модель була названа в її честь "Jackie O".



Сумка Jackie O

Криза бренду Gucci

У 1980-х роках у родині нащадків почалася справжня криза. Акції померлого брата Родольфо перейшли його синові Мауріціо. Його звинуватили в підробці заповіту і засудили на рік у в'язницю. Довести невинність племінника взявся Альдо. Проте вже його самого звинуватили в несплаті податків через скаргу власного сина Паоло. Альдо визнали винним і посадили в американську в'язницю.

Мауріціо досягнув бажаного результату та почав керувати компанією. Однак замість покращення становища, він повністю розвалив бізнес. Багатьом азіатським компаніям було надано право випускати речі з логотипом Gucci, у яких була дуже погана якість. Увесь ринок заполонили дешеві підробки. Відтак компанія втратила своїх клієнтів. До кінця 1880-х років одягатися в Gucci вважалося поганим тоном і представники вищого класу навіть не згадували про нього. Тоді Мауріціо продає бізнес компанії Investcorp.

Нова епоха та розквіт бренду Gucci

Жахливе становище бренду почало покращуватися в кінці 1990-х років. Власники компанії вирішили відродити колишню популярність легендарного будинку Gucci і відновити в очах покупців його репутацію. Найважливішим кроком на шляху до створення цього стало запрошення Тома Форда на посаду креативного директора.



Том Форд

Перша колекція, яку створив Том Форд для Gucci, викликала справжнє захоплення. Вже у 1996 році Форд удостоївся звання "Найкращий дизайнер року за версією Ради Модних Дизайнерів Америки". Відтак Gucci не тільки повертає собі клієнтів, але й стає одним з найпопулярніших брендів у світі, а в 1999 році бренд потрапляє в Книгу рекордів Гіннеса в категорії "Найшвидший зліт будинку моди".

У лютому 2004 року на Міланському тижні моди Том Форд представив останню колекцію, яка була створена для будинку Gucci. Після того, як стало відомо про відхід Форда, весь одяг і аксесуари з колекції були розпродані протягом кількох днів.

Сучасний бренд Gucci

Наразі сучасний бренд впевнено процвітає та користується високою популярністю. Шаленого старту та нових барв бренду додав креативний директор Алессандро Мікеле, який заступив на пост у 2015 році та створює надзвичайні речі для бренду і досі. Дизайнер вивів знаменитий італійський будинок моди Gucci на абсолютно новий рівень.



Алессандро Мікеле

Він надав легендарній марці друге дихання, подружився з усіма головними знаменитостями і за рекордні терміни вписав своє ім'я в історію світової моди.

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Мікеле відповідає не тільки за жіночу та чоловічу лінію бренду, але й за лінійку аксесуарів. З його появою бренд Gucci став найпопулярнішою маркою за останні роки. Покази за його безпосереднім керівництвом вражають та захоплюють з перших хвилин.

Вбрання Gucci активно приміряють на собі світові знаменитості. Головна героїня серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой позувала у вбранні Gucci для британського глянцю Vogue. Американська акторка Ель Фаннінг, яка зіграла у фільмі Disney "Чаклунка" (Малефісента) приміряла піжаму натхненну 70-ми роками з принтом ботанічних рослин.